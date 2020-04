Wat vind jij: Moeten alle voetbalwedstrijden worden afgelast?

Voor het amateurvoetbal is de kogel door de kerk. De KNVB heeft de competitie voor dit seizoen afgeblazen vanwege het coronavirus. Wedstrijden spelen is te risicovol. Maar over het betaald voetbal is het laatste woord nog niet gesproken. Is het nu beter om alles af te lasten? Wat vind jij?

Dat de wedstrijden in het betaald voetbal stilliggen tot ten minste 1 juni is een feit. Maar de grote vraag is of de wedstrijden daarna wel gespeeld kunnen worden, met of zonder publiek. Dat zou dan wel in sneltreinvaart moeten gebeuren, want zoveel tijd is er voor de clubs niet meer dit seizoen. Trainen gebeurt momenteel overigens ook niet want ook de voetballers zijn genoodzaakt zich aan de regels te houden, sporten in groepsverband is niet toegestaan.

Wij zijn benieuwd hoe de Gelderlanders denken over deze wedstrijden. Zou het beter zijn om ook het betaald voetbal helemaal af te lasten en volgend seizoen opnieuw te beginnen? Of is er nog wel een mogelijkheid om de wedstrijden te spelen? Laat het ons weten en stem!

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.