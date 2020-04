'Ik ga ervan uit dat de Nijmeegse Vierdaagse doorgaat', zegt burgemeester Bruls

De Nijmeegse Vierdaagse nog door. Dat zei burgemeester Bruls woensdagavond tegen gemeenteraadsleden die zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben over het evenement, dat van groot economisch belang is voor ondernemers in Nijmegen.

De Vierdaagse en de bijbehorende feesten betekenen een omzet van 63 miljoen euro voor de Waalstad. Veel ondernemers moeten tijdig beginnen met investeringen, dus moeten zij volgens sommige raadsleden ook zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.

'Praat elkaar niet de put in'

Maar burgemeester Bruls riep de raad op niet op zijn stoel te gaan zitten en nu al piketpaaltjes te willen slaan. Bovendien waarschuwde hij tegen pessimisme.

'En praat elkaar nu ook niet de put in, zo van; de Vierdaagse gaat niet door. Als we zo doorpraten, hoef ik helemaal geen besluit meer te nemen. Want dan is volgende week de Vierdaagse afgelast, omdat iedereen begint af te haken.'

Bruls wijst erop dat de Vierdaagse - anders dan bijvoorbeeld de Olympische Spelen - niet zo'n lange voorbereidingstijd nodig heeft en begrijpt dat tijdige communicatie nodig is, als het wandelevenement niet kan doorgaan.

'Geen paniek, mensen. Het is pas in de derde week van juli. En ik zeg hier ook maar even keihard; ik ga ervan uit dat de Vierdaagse doorgaat. Daar ga ik gewoon vanuit, op dit moment. En als het anders is, zult u het horen.'

Raad in speciale setting

De Nijmeegse raad kwam voor het eerst sinds de afkondiging van de coronamaatregelen bij elkaar in een speciale setting. Een deel van de raadsleden zat op de tribune, die dit keer niet toegankelijk was voor publiek. Daardoor konden de overige raadsleden verder uit elkaar zitten.

Anders dan gebruikelijk werd er gestemd door het opsteken van de hand zodat de raadsleden niet naar hun gebruikelijke plekken - vlak naast elkaar - hoefden om hun stem uit te brengen.

14 van de 39 raadsleden waren afwezig door ziekte of vanwege extra kwetsbaarheid voor het coronavirus.