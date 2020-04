Fruitcorso Tiel afgelast: 'Dit is een nare beslissing'

'Dit is een nare beslissing', zegt voorzitter Laurens Verspuij. 'Als we alles op een rijtje zetten is het duidelijk: het Fruitcorso in 2020 kan niet doorgaan. Enorm jammer voor alle betrokkenen en de vele tienduizenden bezoekers die ieder jaar uit de wijde regio naar de Betuwe komen om van dit prachtige evenement te genieten.'

'Als het niet lukt met z'n allen, dan met z'n allen niet'

Een belangrijke reden voor de annulering van het fruitcorso is dat corsoclubs niet aan hun wagens kunnen bouwen. 'Alle betrokkenen zijn het met elkaar eens: veiligheid gaat voor, wat betekent dat we nu niet bij elkaar kunnen komen.'

Veel clubs zouden de wagens daardoor waarschijnlijk niet meer op tijd af kunnen krijgen. 'We zien grote solidariteit tussen de clubs: als we niet met z'n allen mee kunnen doen, dan doen we het met z'n allen niet.'

Niet de tijd om sponsoren te vragen

Daarnaast brengt de huidige crisis enorme economische gevolgen met zich mee, waardoor de financiële gezondheid van het Fruitcorso in het gedrang zou kunnen komen.

'Ons evenement is voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van onze sponsoren', zegt Verspuij. 'Nu is het niet de tijd om hen te vragen om een bijdrage. Iedereen heeft het momenteel zwaar.'

Alternatief fruitcorso?

De organisatie kijkt nog naar alternatieven. 'Het Fruitcorso verzetten naar een ander moment in 2020 is uitgesloten. Maar wellicht zijn er andere activiteiten die we dit jaar wel kunnen ontplooien.'

De 60ste editie wordt nu verplaatst naar volgend jaar.

Lees ook: Liveblog over het coronavirus