Graafschap-coach Mike Snoei: 'Spelers willen weten waar ze aan toe zijn'

In het profvoetbal lijken de competities in juni hervat te worden, maar twijfels zijn er overal. De trainer van De Graafschap heeft die ook. 'Het lijkt me niet realistisch.'

Trainer Mike Snoei pleit voor duidelijkheid. En het liefst zo snel mogelijk. 'Misschien krijgen we over een paar weken, na 28 april, wel weer nieuwe data. Het lijkt alsof de KNVB het niet durft om zelf iets door te drukken. Het zou goed zijn dat er een duidelijke beslissing wordt genomen. Dit geeft opnieuw een hoop onzekerheid.'

Snoei wijst in zijn opvattingen naar de Europese bond, de UEFA die vooral belangen heeft bij het uitspelen van grote competities. 'Als je kijkt naar Engeland, de Premier League. Daar gaan honderden miljoenen in om met al die tv-gelden. Die moeten spelen en dat wordt nu allemaal geforceerd. De belangen zijn ontzettend groot, ook voor de UEFA. Maar het heeft totaal geen betrekking op ons en we moeten ons daar ook niet door laten leiden.'

Veel vragen bij spelers

Toch sprak de KNVB in Nederland de intentie uit in de zomer weer te gaan voetballen en zo het seizoen in de eerste en eredivisie toch nog uit te spelen. Met of zonder publiek, dat blijft onduidelijk. Snoei: 'Maar je vraagt je af, ook het voetballen zonder publiek. Is dat wel veilig? Ook dan kom je toch in de aantallen van mensen die in een stadion zijn. De media, trainers en spelers die naast elkaar zitten in de dug-out. Kan dat wel? Er zijn zoveel vragen die mijn spelers hebben. Ze willen weten waar ze aan toe zijn.'

Standpunt

'Ik denk niet dat het realistisch is', geeft Snoei antwoord op de vraag of hij vindt dat er nog gevoetbald moet worden. 'Er is bijna geen ontkomen aan om het seizoen niet meer af te maken. En omdat er zoveel onzekerheid is, denk ik dat er een standpunt moet worden ingenomen. Je komt als club anders in de problemen met je beleid, met financiën.'

Geweldige flow

Snoei mijmert nog maar eens over de sterke periode van De Graafschap na de winterstop waarin het afstand nam van FC Volendam en samen met Cambuur Leeuwarden afstevende op promotie naar de eredivisie. 'We zijn al gevorderd tot 75 procent van het seizoen', weet de geboren Rotterdammer. 'We zaten in een geweldige flow waar abrupt een einde aan kwam. Die wordt nu doorbroken. Maar veel belangrijker is onze gezondheid. Die moet uiteraard altijd voorop staan.'

De trainer uit Didam ziet een seizoen met 20 clubs op het hoogste niveau wel voor zich. 'ADO Den Haag en RKC Waalwijk komen dan met de schrik vrij. Je kunt dan denken aan een versterkte degradatieregeling voor volgend seizoen. Dat zou wel sneu zijn voor clubs als NAC Breda en Go Ahead Eagles. Maar daar ontkom je dan helaas niet aan. Ik denk dat we met zijn allen toe zijn aan duidelijkheid.'