Gemeente koopt laptops, zodat alle kinderen thuis onderwijs kunnen volgen

De gemeente Arnhem wil laptops beschikbaar stellen voor thuisonderwijs. De laptops zijn speciaal voor kansarme kinderen en worden via Stichting Leergeld uitgegeven.

Wethouder Hans de Vroome gaat zich hier hard voor maken. 'We hebben geïnventariseerd en het blijkt dat we hier in Arnhem toch zo'n 500 laptops tekort komen.' Zonder een laptop kunnen deze kinderen geen thuisonderwijs volgen.

De inventarisatie deed de gemeente bij Stichting Leergeld waarmee zij een samenwerking hebben. De stichting ondersteunt kinderen financieel, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten.

Een extra bestelling is al onderweg. Maar dat is nog niet voldoende. Om aan de aanvragen te voldoen wil de wethouder deze week bijbestellen.

Trots op scholen die meedenken

De Vroome spreekt vol lof over de scholen in de regio Arnhem die laptops uitlenen aan kinderen. Wel ziet hij een verschil in de inzet.

De wethouder: 'We zien dat er een groep leerlingen is waar toch geen laptop komt vanuit school. Als we als gemeente dit niet faciliteren gaan kinderen achterstand oplopen.'

Liever had de wethouder gezien dat de scholen zelf bijsprongen. Daarom is het zijn plan om de honderden laptops niet aan de scholen te geven maar aan de stichting, zodat de computers direct bij de kinderen aankomen. 'We gaan niet op de stoel van een onderwijsinstelling zitten.'