Even geen corona: dit was het andere nieuws

Dorpshuis kreeg gift van 830.000 euro en kan eindelijk verbouwen

Foto: Gerti Tom Broers

In IJzendoorn (gemeente Neder-Betuwe) is woensdag de ingrijpende verbouwing/uitbreiding van het dorpshuis begonnen. Het vernieuwde dorpshuis wordt vernoemd naar een oud-inwoner van het dorp aan de Waal, die inmiddels in Liechtenstein woont. Hij schonk 1 miljoen Zwitserse frank, omgerekend ruim 830.000 euro, voor de verbouwing.

Lees hier het hele verhaal: Verbouwing dorpshuis IJzendoorn begonnen na gulle gift van acht ton

Kuikens en kippen gedumpt in Nijkerk

Foto: Dierenambulance Nijkerk e.o.

Onbekenden hebben woensdag enkele tientallen kuikens en kippen gedumpt in Nijkerk. Ze werden in plastic zakken en kartonnen dozen gevonden. De meesten leefden nog. De Dierenambulance heeft de kuikens en kippen naar de noodopvang gebracht.

Lees hier het hele verhaal: Tientallen kuikens en kippen gedumpt in Nijkerk

Man neergeschoten, politie zoekt verdachte

Foto: politie

De politie is op zoek naar een verdachte die betrokken was bij een schietincident in de vroege ochtend van zaterdag 1 februari in Nijmegen. Het slachtoffer wordt in zijn been geschoten na onenigheid bij een café.

Lees hier het hele verhaal: Man neergeschoten, politie zoekt verdachte

Bedrijf van 10 medewerkers verkocht voor 6,5 miljoen euro

Foto: EPA

De Zweedse maker van verzorgingsproducten Essity, dat onder andere achter de merken Tena en Libresse bezit, koopt het Nijmeegse bedrijf Novioscan. Deze tien personeelsleden tellende onderneming ontwikkelt apparaten die mensen met incontinentie helpen aan te voelen wanneer hun blaas vol zit.

Lees hier het hele verhaal: Megabedrijf koopt tienkoppig Nijmeegse onderneming voor miljoenen

Iconische muurschildering in Culemborg verdwijnt achter nieuwbouw

Het was en is eigenlijk nog steeds een iconisch schilderij in het Rivierengebied: de muurschildering op het hoogbouwmagazijn van het Centraal Boekhuis in Culemborg. Maar door uitbreiding verdwijnt het kunstwerk langzaam uit het zicht.

Lees hier het hele verhaal: Iconische muurschildering in Culemborg verdwijnt achter nieuwbouw