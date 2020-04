Antwoorden op coronavragen: 'Waarom zijn er geen cijfers van genezen patiënten?'

Woensdag was GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma opnieuw te gast. Hij beantwoordde uiteenlopende vragen over gezondheid en voorzorgsmaatregelen. Ook Herre Dijkema, algemeen directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, schoof aan in de uitzending.

Vragen aan Ashis Brahma

Ik heb sinds vier weken een vriend. We zijn gezond. Mogen we nog bij elkaar op bezoek?

'Ja, dat zou ik gewoon doen.'

Opname op de intensive care duurt gemiddeld drie weken. Waar wordt dat op gebaseerd?

'Dat baseren we op het aantal dagen dat patiënten in de praktijk op de intensive care liggen. We dachten eerst dat opname op de ic twee weken duurde, maar dat blijkt nu langer te duren. Het gaat er om dat je beademd wordt en dat duurt lang. Maar er zijn op dit moment nog weinig patiënten die van de intensive care komen.'

Waarom zijn er geen cijfers van patiënten die genezen zijn?

'Die aantallen zijn moeilijk te bepalen. Het duurt lang voordat we zeker weten dat patiënten genezen zijn. Als daar meer cijfers van bekend zijn, zullen we deze ook publiceren. Dan moet er wel meer getest worden.'

Ik heb al twee dagen erge hoofdpijn. Kan ik gaan werken?

'Ja, dat kan, tenzij de hoofdpijn te erg is. Het is in ieder geval geen corona. Als iemand geen koorts heeft, is er geen sprake van corona.'

Is het mogelijk om in thuisisolatie aan de zuurstof te gaan om opname op de intensive care te vermijden?

'Nee, de echte complexe zorg kan alleen op de intensive care gegeven worden.'

Waarom worden mensen op de intensive care op de buik beademd?

'Volgens onderzoek geeft dat de beste verwachtingen voor iemand die op de intensive care ligt. Buikligging is beschreven als de beste manier om een patiënt met het coronavirus te verplegen. De longcapaciteit zit vooral op de rug. Dus als een patiënt op de buik ligt, worden de longen minder belast.'

Vragen aan Herre Dijkema

Ik zie dat de campings bij mij in het dorp gewoon open zijn. Ook de wasgelegenheden. En daar komen ook bezoekers. Hoe kan dat?

'Dit is een onderwerp voor de openbare orde en veiligheid. De persconferentie van Mark Rutte was wat mij betreft niet helemaal duidelijk. Mogen we nog op vakantie of niet? Daar is geen duidelijk antwoord op gekomen. Wasgelegenheden op campings en vakantieparken moeten eigenlijk gesloten zijn, maar de parken mogen open blijven voor bezoekers. Dat is een onduidelijke boodschap. Als we alle campings, bungalowparken en hotels moeten sluiten, is dat ook erg vervelend, maar dat is in ieder geval duidelijk.'

Kunnen vakantiehuisjes beschikbaar gesteld worden aan de zorg en aan zorgmedewerkers om even bij te komen na het zware werk?

'Dat gebeurt al. Er zijn al veel hotels die kamers beschikbaar stellen voor de zorg. Ik ken ook eigenaren van vakantieparken die de huisjes verhuren aan mensen die thuis moeten werken. Zij gebruiken het vakantiehuisje als thuiskantoor.'

