Martin Mos van De Graafschap: 'KNVB, neem een besluit en stop met die zooi'

Martin Mos begrijpt helemaal niets van de besluiteloosheid van de KNVB. 'Deze onzekerheid is desastreus, neem een beslissing en stop ermee. Het is onverantwoord.'

De KNVB sprak woensdag de intentie uit om het seizoen in het betaald voetbal af te maken na 30 juni. Maar tegelijkertijd stelt de bond dat ook het zogeheten scenario 3 nog in werking gesteld kan worden, namelijk het stoppen van de competitie. De voorzitter van De Graafschap kan zich er enorm over opwinden. 'Die besluiteloosheid is helemaal niks. Schep duidelijkheid en stop met die zooi.'

Solidair

Mos is altijd uitgesproken en neemt ook nu weer duidelijk stelling. 'Dit is zo slap, de KNVB laat zich gewoon leiden door de UEFA. En de UEFA is er alleen voor een paar sterke competities zoals Spanje, Engeland en Duitsland. Waarom zouden wij daar in Nederland rekening mee houden? Of waarom moeten wij solidair zijn met andere landen? Complete onzin!

Onverantwoord

Mos: 'Het gaat hier om de gezondheid van mensen. Het hele land ligt plat. Er zijn al meer dan duizend doden en bij gaan in juni een potje voetballen? Dat is onverantwoord. Je wil toch ook de gezondheid van de spelers niet op het spel zetten?'

Mos heeft begrip voor iedere beslissing, ook al valt die in het nadeel uit van De Graafschap dat op promotiekoers ligt. 'Ik laat dat in het midden, maar je kan zeggen Cambuur en De Graafschap promoveren niet. En RKC en ADO degraderen niet. Die hebben dan een keer mazzel.'

Knettergek

Tegelijkertijd vindt de voorzitter wel dat De Graafschap promotie verdient. 'Of we gaan volgend seizoen met 20 clubs spelen in de eredivisie, dat zou natuurlijk het mooiste zijn want ik schat onze kans op promotie wel hoog in. Zeker 70 procent zoals we de laatste tijd aan het voetballen waren. Maar nogmaals, doe iets en neem een besluit. Nu worden mensen knettergek. Onzekerheid is desastreus in iedere onderneming en het ergste wat er is.'

