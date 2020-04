Speerwerpen in je achtertuin, atlete Marijke Esselink doet het

De 20-jarige atlete uit Meddo had het allemaal zorgvuldig uitgestippeld. Ze zou twee zevenkampen afwerken met als doel plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar toen sloeg het coronavirus toe en werden de Spelen een jaar uitgesteld.

'Ik had het er in het begin wel moeilijk mee. Want waarvoor train je dan nog en wanneer leg je nu je piek in het jaar? Het EK gaat voorlopig nog wel door, maar het is ook lastig om je daar nu op voor te bereiden. En wanneer kunnen we ons daar dan voor kwalificeren? En dat is ook niet heel eerlijk, want in sommige landen, zoals Zweden, kunnen ze wel gewoon doortrainen op de baan. Ik heb heel veel zitten piekeren.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eigen trainingscomplex

Maar ze traint ondertussen wel door in een zelf gecreëerd trainingscomplex. 'Ik heb het geluk dat we ruim wonen, met een hele grote achtertuin. Voor dat de baan in Aalten sloot, mocht ik nog allemaal materialen meenemen. Zoals horden, speren en spullen voor krachttraining. Speerwerpen kan ik in de tuin doen en als ik te ver gooi, komt de speer in het weiland erachter terecht.'

'Ver-en hoogspringen is lastig. Ik doe op de trampoline wel wat oefeningen voor het hoogspringen. En verspringen kan ik beter niet doen vanwege een lichte scheenbeenblessure, dus dat komt nu wel goed uit. Als er een totale lockdown zou komen, kan ik nog altijd 35 meter hardlopen. Nu doe ik dat nog in de omgeving van Meddo of op de oude vuilnisbelt van Winterswijk. Daar zitten wat heuvels in, dus dat heeft meer effect. En dan kan ik ook nog even ergens heen.'

Hele kleine wereld

Want verder komt de Achterhoekse niet meer van huis af. 'Nee, verder zie ik niemand, behalve familie. Ook mijn trainingsmaatje David niet. Ik heb wel contact met mensen via Facetime, maar toch wordt je wereld opeens heel klein zo. Ik ben heel voorzichtig. Zeker ook omdat mijn moeder in de zorg werkt. Ik ga alleen naar buiten om te trainen. En heb dat wel het geluk dat ik dat hier thuis kan doen. Veel atleten kunnen dat niet.'

'Ik heb wel geluk dat het lekker weer is, want ik doe alles buiten. Ik kan binnen niet zomaar aan krachttraining gaan doen. Thuis zitten is op zich wel lekker, want na een training hoef je niet meer te reizen. Maar het geeft wel wat minder energie, de motivatie moet nu helemaal uit mezelf komen. Tot nu toe lukt dat wel. Maar het is altijd fijner met mijn coach erbij.'

Stiekem wel bang

Esselink maakt zich ook zorgen over de wereld. 'Ik ben redelijk nuchter, maar nu ben ik stiekem toch wel bang. Ik ben mij er heel bewust van wat er aan de hand is. Je weet ook niet hoe lang dit gaat duren. En in hoeverre gaat het veranderen als het voorbij is? Pakken we ons leventje dan allemaal weer gewoon op? Dat zoiets kan gebeuren, terwijl er de afgelopen twintig jaar niks aan de hand was. Het leven lijkt nu op zich stil te staan, alles is heel onzeker.'