140 nieuwe coronabesmettingen, Gelderland nog niet over piek heen

Het aantal coronabesmettingen in Gelderland is woensdag opgelopen naar 1615 patiënten. Dat zijn er 140 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Heerde en de Neder-Betuwe worden in Gelderland relatief gezien het hardst geraakt. Daar is weer een stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten te zien. Omgerekend zijn er respectievelijk 102 en 107 op de 100.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In Heerde zijn 13 mensen in één verzorgingshuis overleden aan de gevolgen van het virus, meldden we dinsdag. Hoeveel dodelijke slachtoffers er precies zijn in de gemeente, is niet bekend.

Zie ook: 13 doden in één verzorgingstehuis, waarom wordt Heerde zo zwaar getroffen door corona?

Scherpenzeel: niemand in het ziekenhuis

Overal in Gelderland worden mensen getroffen door het coronavirus. Vanuit bijna iedere gemeente zijn ook patiënten in het ziekenhuis beland. Behalve vanuit Scherpenzeel. Dat blijkt uit de nieuwste kaart van het RIVM.

Het instituut vertelt sinds dinsdag niet meer hoeveel besmettingen er zijn in elke gemeente, maar hoeveel patiënten er met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis en waar ze vandaan komen. Dat geeft volgens het instituut een beter beeld van de verspreiding van Covid-19.

Zie ook: Welke conclusies kunnen we trekken uit de coronacijfers van het RIVM?

'Maatregelen hebben effect'

Het RIVM meldt dat de eerste effecten van de landelijke maatregelen zichtbaar lijken te worden. 'Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten', staat op de website.

Overigens is Gelderland wat betreft het aantal ziekenhuisopnames nog niet over de piek heen, aldus het RIVM.

Zie ook: