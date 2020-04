Bij NEC willen ze het seizoen best afmaken, maar gezondheid staat voorop

Dat zou dan vanaf half juni moeten gebeuren. 'Uiteindelijk is het fijn als er duidelijkheid komt', zegt aanvoerder Rens van Eijden. 'Maar het is afhankelijk van hetgeen de RIVM en de KNVB oordeelt. Nu wordt er in ieder geval ruimte gemaakt en tijd gecreëerd om het eventueel af te maken. Maar alleen als de overheid en de professionals het verstandig achten. De gezondheid staat op één, voetbal is bijzaak.'

'Het is wel prettig en het meest fair als de competitie wordt uitgespeeld. Het team dat hier het beste mee omgaat, kan er dan nog een positieve wending uithalen. En als dat dan ook in juli is, daar ben ik heel flexibel in. Het is wel lastig om je fit te houden en trainen als je niet weet waarvoor. Maar we weten niet hoe de ziekte zich verder ontwikkelt, het kan allemaal nog veranderen.'

Geen voetbal zonder toestemming RIVM

Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft net anderhalf uur conference call achter de rug met de eerste divisieclubs en de KNVB. 'Het is duidelijk geworden dat het nog voorlopig nog onduidelijk is. Vrijdag is er weer een call, dan valt er misschien wel de beslissing om te stoppen met dit seizoen. En dan is ook de vraag wat voor scenario er dan komt, want het ligt niet op tafel dat er twee ploegen uit de eerste divisie dan promoveren. Maar nu ligt er een voorstel waar we ons op zich wel in kunnen vinden. De KNVB heeft benadrukt dat er nooit zal worden gevoetbald zonder toestemming van het RIVM.' Wilco van Schaik

Contracten van spelers

'Een oplossing zoals bij het amateurvoetbal is niet te maken, ook vanwege de gelden die er in het profvoetbal mee gemoeid gaan. Dus daarin snap ik de KNVB wel. Dus er komt nu mogelijk een competitie tot 3 augustus en dat zou betekenen dat er ook nog play-offs worden gespeeld. Dat is voor ons interessant, want daar zijn we nog volop voor in de race. Maar de datum van 3 augustus heeft ook andere consequenties, zoals de contracten van spelers, die eind juni al aflopen. Daar moet nog onderzoek naar worden gedaan. Er zijn al gesprekken gaande met de sociale partners. Maar als we helemaal niet meer voetballen, komen ook veel clubs in de problemen. Binnen twee dagen zijn we waarschijnlijk weer wat verder.'