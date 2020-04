Wel de beste, geen kampioen: amateurvoetbal eindigt roemloos

Het ging zo goed met Sparta Nijkerk: met nog tien wedstrijden te gaan stond de club ruim aan kop in de Derde Divisie. Het kampioenschap en de bijbehorende promotie naar de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau, lonkte. Tot corona kwam.

'We waren graag gepromoveerd'

Oud-voorzitter en erelid Aart van de Bor vindt het jammer. 'Voor de spelers natuurlijk, maar ook voor onze supportersschare. We hebben de hele competitie de ranglijst aangevoerd, en om dan op deze manier geen kampioen te worden, dat is natuurlijk nooit leuk.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De beslissing kwam voor voorzitter Johan Evers niet als een verrassing. 'Tja, de afgelopen weken zagen we natuurlijk al aankomen dat er een knoop doorgehakt moest worden', zegt hij. 'En dan zijn er altijd verliezers, en in dit geval zijn wij dat.' Hij heeft dinsdagavond gelijk gebeld met zijn trainer. 'Die baalt er natuurlijk ook van, net als wij. We waren graag gepromoveerd, maar dat is nu even niet zo.'

'Wij stonden strak onderaan'

Hemelsbreed maar een paar kilometer verderop, zijn de gevolgen juist precies omgekeerd. VVOG in Harderwijk speelt in dezelfde competitie als Sparta Nijkerk, maar kon dit jaar geen potten breken. 'Wij stonden inderdaad strak onderaan', zegt voorzitter Fred-Jan Moll. 'De kans dat wij zouden degraderen was wel heel groot.'

De club mag nu dus, dankzij het besluit van de KNVB, een jaar langer in de Derde Divisie spelen. 'Toch had ik liever geen corona in het land gehad, en dat wij dan gedegradeerd waren', benadrukt Moll. 'De ellende waar we nu met z'n allen mee te maken hebben, dat wil je echt niet.'

'Doorvoetballen zou onverantwoord zijn'

Beide clubs begrijpen het besluit van de voetbalbond. 'De gezondheid van onze spelers, staf en supporters gaat voorop', legt Moll uit. 'Dus om nu door te voetballen, dat zou onverantwoord zijn.'

Hij merkt wel dat zijn spelers balen, nu ze niet meer kunnen spelen. 'Er zou best een groot aantal spelers na dit seizoen vertrekken, ook spelers die hier al lang spelen. Die hadden gehoopt nog een paar mooie afscheidswedstrijden te kunnen spelen.' Moll kijkt of er wellicht in de zomer toch nog een mooi afscheid voor die spelers geregeld kan worden.

Clubs lopen inkomsten mis

Financieel heeft het stoppen van de competitie ook grote gevolgen. Geen wedstrijden betekent ook geen mensen in de kantine. 'Dat is voor ons een paar duizend euro aan inkomsten die wij nu mislopen', rekent Moll uit. 'Gelukkig komen de KNVB, de overheid en de gemeente met oplossingen, zodat we ons financieel als het goed is wel staande moeten kunnen houden.'

Ook Sparta Nijkerk zal financieel wel overleven. 'We zijn tot nu toe steeds zuinig geweest, en dat gaat ons nu wel helpen', denkt Evers. En dus kunnen de clubs de pijlen richten op volgend seizoen.

'Onze trainer heeft de hoop dat we volgend jaar weer de draad kunnen oppakken', blikt Van de Bor alvast hoopvol vooruit. Moll is iets voorzichtiger. 'Wij gaan nu zorgen dat we weer een goed team voor volgend jaar samenstellen. En dan is het een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien dat we dan niet onderin meespelen.'