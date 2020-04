Vitesse, De Graafschap en NEC waarschijnlijk vanaf half juni weer in actie

Dit naar aanleiding van de UEFA-vergadering, waarin deze woensdag is besloten dat alle competities voor 3 augustus moeten worden beëindigd. De datum voor de eventuele hervatting is normaal gesproken half juni.

'We gaan hierover met alle betrokkenen in breed overleg. Daarbij zullen de bevindingen en adviezen van RIVM en overheid zoals altijd leidend blijven. Er zal veel aan de orde komen: veiligheid, wel of geen publiek, fysieke belasting van spelers, uitzendschema’s en meer', aldus de voetbalbond.

Essentieel voor de hervatting is de heropening van alles sportcomplexen, die nu in ieder geval tot 28 april gesloten zijn. Dat moment van opstarten heeft invloed op de datum waarop het betaald voetbal dan weer kan starten. Als dat al op 28 april is, zou het seizoen al eind mei kunnen worden hervat.

Sturing heeft twijfels

Vitesse-trainer Edward Sturing heeft zo zijn twijfels en ziet nog veel onduidelijkheden. 'Als het allemaal safe is en het kan wat de gezondheid van mensen betreft, is het prima. Maar de gezondheid staat voorop. En er is ook nog veel onduidelijk, ik lees nog niets over de UEFA hoe het zit met de contracten die op 30 juni aflopen. En eindigen op 3 augustus, wat doen ze dan met het nieuwe seizoen? En bovendien is de vraag hoe de richtlijnen van het kabinet op 1 juni zullen zijn, dat lijkt me belangrijker dan voetbal.'