Ziekenhuizen schikken zich naar coronaverdeling

'We zien de drukte toenemen', zegt woordvoerder Saskia Steenbergen namens de Achterhoekse ziekenhuizen. 'Maar dan met name doordat wij ook personen van buiten de regio opvangen. Wij moeten net als andere ziekenhuizen onze beschikbare bedden opgeven, waarna wordt gecoördineerd waar nog bedden zijn voor patiënten met corona.' Zo kwamen dinsdag vier coronapatiënten over vanuit andere delen van Nederland. Hoeveel mensen met een coronabesmetting zich nu in het Slingeland en het SKB bevinden, kan ze niet aangeven omdat het sterk fluctueert: 'Het belangrijkste is dat we nog steeds goed aan de zorgvraag kunnen voldoen.'



Meerdere Achterhoekers hebben aangeboden om te helpen in de ziekenhuizen, maar voorlopig is dat niet nodig: 'Dat is afhankelijk van een mogelijke toename die we nog gaan zien', aldus Steenbergen. Het Slingeland is inmiddels logistiek voorbereid op de komst van nieuwe patiënten. Er is een helikopterplatform dichterbij het ziekenhuis gerealiseerd, die overigens nog niet is gebruikt, en bij de eerste hulp is een triagetent geplaatst om ‘gewone’ patiënten te scheiden van mensen met een coronaverdenking.