Coronacheck via app is groot succes

Sinds een week kunnen mensen in Nijmegen en omstreken met een app testen of ze het coronavirus hebben of niet. De zogenoemde OLVG coronacheck is een groot succes en intussen door 5500 mensen gebruikt, meldt het Canisius Wilhelmina Ziekenhui (CWZ).

‘De meeste mensen kunnen we gelukkig geruststellen. Als het nodig is, verwijzen we mensen door naar de huisarts of huisartsenpost’, zegt Anneke van Veen, longarts en medisch leider van de coronacheck bij CWZ.

Vragen over gezondheid

Doe je mee aan de coronacheck? Dan moet je iedere dag vragen beantwoorden over je klachten, zoals hoesten, koorts, verkoudheid en kortademigheid.

Een medisch team beoordeelt deze gegevens en reageert terug. Afhankelijk van de ernst van de klachten is dat via een telefoontje met advies en instructies of een appberichtje.

Geen vervanging bij spoed

De coronacheck is bedoeld om thuis mogelijke coronaklachten in de gaten te houden. Van Veen benadrukt dat de app niet geschikt is voor spoedgevallen.

‘Belangrijk is dat mensen weten dat deze app geen vervanging is van reguliere zorg of spoedhulp. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft die niet kan wachten, moet zelf contact opnemen met de huisarts.’

