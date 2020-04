Actiegroep Farmers Defence Force doneert beschermingsmaterialen aan de zorg

De actiegroep Farmers Defence Force is een doneeractie gestart om geld en goederen in te zamelen voor mensen in de zorg die beschermingsmiddelen nodig hebben. Op deze manier wil de belangengroep, die zich de afgelopen maanden liet horen in de stikstofdiscussie, de zorg een warm hart toedragen.

'Toen het meer en meer duidelijk werd dat Nederland niet gespaard bleef en de zorg snel zonder beschermingsmaterialen kwam te zitten, hebben we besloten om deze actie op te zetten', zegt Albert Markerink van Farmers Defence Force. 'Door goederen en geld in te zamelen kunnen we de zorgsector steunen.'



Het gaat om mondkapjes, overalls en vuurwerkbrillen die in grote getale door FDF zijn ingezameld. 'We hebben een oproep geplaatst voor een doneeractie en binnen hele korte tijd kregen we al telefoontjes en mails van leden of kennissen die materialen aan ons wilden doneren.'

Woensdagochtend werden de materialen afgeleverd bij verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. 'Alle beschermingsmiddelen kunnen we goed gebruiken', zegt Gerard Boerstal van zorgorganisatie Sensire. 'Collega’s van verpleeghuizen, kleinschalig wonen of de thuiszorg kunnen we op deze manier de nodige bescherming bieden. Het is moeilijk om aan materialen te komen, dus alles is dan welkom.'

Nog geen hoge nood

Volgens Boerstal is de nood aan beschermingsmaterialen binnen Sensire op dit moment niet hoog en zijn er voldoende materialen op voorraad. 'Maar de stijging van het aantal corona patiënten moet hier nog komen', zegt Boerstal. 'Dat zien we ook bij een aantal locaties waar nu een toename is van het gebruik van beschermingsmiddelen.'

'Hier doen we het voor'

Markerink is blij dat de materialen op de juiste plek terecht zijn gekomen: 'Hier doen we het voor. Ik kan alles wel in mijn garage laten staan, maar daar help ik niemand mee. Als we zo mensen kunnen ondersteunen, terwijl zij de maatschappij steunen, dan voelt dat super goed.'