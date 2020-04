'Gevaarlijkste plek is het koffiezetapparaat', bouw werkt door ondanks corona

Zo werken zo'n vijftig bouwvakkers aan een nieuwbouwproject in Maurik. Daar komen 25 huizen. De aannemer heeft vanzelfsprekend maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet samen geschaft wordt in de keet, maar ieder in z'n eigen busje of auto.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

' Koffiezetapparaat gevaarlijkste plek bouwplaats'

'Het moeilijkste is de anderhalve meter afstand tot elkaar. Sommige werkzaamheden moet je samen doen. De jongens werken in koppels, met een vaste partner. Daarbij geldt: als de één ziek is, kan de partner ook niet werken. Verder is een steiger 1 meter 30 breed, dus passeren op anderhalve meter gaat dan niet. Maar we houden hier rekening mee en zorgen ervoor dat er een beperkt aantal mensen op de steiger staat', zegt Ted van der Netten van Stigt van het Tielse bouwbedrijf De Vree en Sliepen.

'De gevaarlijkste plek op de bouw is eigenlijk het koffiezetapparaat. Dat hebben we af moeten sluiten, omdat het daar verleidelijk is niet de anderhalve meter afstand in acht te nemen. De jongens moeten nu hun eigen koffie meenemen', gaat Van der Netten van Stigt verder.

Niet ideaal

Volgens Ashish Brama van de GGD is de situatie niet perfect. 'Als bouwvakkers bij elkaar in een busje gaan zitten, is dat niet ideaal. Maar het is wel het beste dat we kunnen doen. Er moeten nu eenmaal huizen gebouwd worden. In een ideale wereld zouden we een nog betere oplossing hebben, maar dat is nu even niet zo.'

Brama gaat ervan uit dat het om gezonde en verstandige bouwvakkers gaat, die de restricties in acht nemen. Het protocol veilig doorwerken in de bouw volgt de richtlijnen van het RIVM en Brama gaat er dus van uit dat de bouwvakkers zich daar ook aan houden.

Werk stilgevallen

Ondanks de beperkingen kunnen ze in Maurik in ieder geval doorwerken. De Vree en Sliepen zegt voorlopig verder ook ruim voldoende werk te hebben. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uit een enquête van Bouwend Nederland blijkt dat bij 63 procent van de 826 ondervraagde ondernemers het werk gedeeltelijk is stilgevallen.

'Hierdoor zal driekwart van hen minder omzet hebben en bijna iedereen ziet een daling van het aantal nieuwe offerteaanvragen. Bijna 40 procent van de ondernemers vraagt bij gelijkblijvende omstandigheden tegemoetkoming voor de loonkosten aan om medewerkers in dienst te kunnen houden', zegt de branchevereniging van de bouw daarover.