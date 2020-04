Truus is supertrots op haar hardwerkende dochters in de zorg

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dus gaf Truus haar dochters op voor de actie van Omroep Gelderland om ze te verrassen met een bloemetje.

Beschermen

Dochter Cindy werkt met verstandelijk gehandicapten en andere dochter, Natascha, werkt bij dementerende ouderen. Truus: 'Toen ik met Natascha van de week aan het beeldbellen was, schrok ik wel even. Zo met die wallen onder haar ogen. Maar Natascha reageert dan heel nuchter en zegt; ach mam ik werk zo graag en ik doe het met plezier.'

Toch vindt Truus dit als moeder van deze hardwerkende meiden best moeilijk om te zien. 'Je wilt ze toch beschermen. Ook al zijn ze al groot.'

Smoesje

De verrassing kwam voor de dochters totaal onverwacht. Moeder Truus had ze bij elkaar geroepen met een smoesje. 'Ik had ze gezegd dat ik een interview had met Omroep Gelderland over de coronacrisis, vanwege mijn werk. Dat geloofden ze wel. Ze slikten het als zoete koek.'

Als moeder Truus komt aanlopen met twee boeketten, schieten de dames toch even vol. 'Omdat jullie zulke kanjers zijn', vertelt Truus. Een luchtkus als bedankje volgt.

Actie Omroep Gelderland

Omroep Gelderland is een actie gestart om alle mensen die in deze onzekere, zorgelijke tijden gewoon door moeten werken, in het zonnetje te zetten. 'Wie verdient in deze onzekere tijden door het coronavirus een cadeautje voor het goede werk dat ze doen?' Elke dag op radio en televisie wordt er iemand verrast.

Het platform Gelderland Helpt zet TV, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland Helpt Q&A. Kijk ook op onze speciale Facebookgroep Coronahulp Gelderland helpt.