Dit zijn de mooiste wandelgemeenten

Wandelkrant Te Voet maakte eind vorig jaar de nominatie van de drie gemeenten voor deze titel bekend. Op 1 april zou officieel de verkiezingsstrijd losbarsten. Maar de drie gemeenten vinden het ongepast om in deze coronacrisis de strijd met elkaar aan te gaan.

Zij aan zij

Samen met Te Voet is daarom besloten dat alle drie genomineerde gemeenten de titel Wandelgemeente van het jaar 2020 mogen voeren. Wethouders Sylvia Fleuren en Annelies Visser noemen dat 'Geen Zij of Wij, maar Zij aan Zij'.

'Wat waren we trots toen we hoorden dat we genomineerd waren voor de verkiezing Wandelgemeente van het jaar 2020', zegt wethouder Annelies Visser. 'We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om ons hiervoor klaar te maken. Ook stonden we klaar met een campagne om vanaf 1 april iedereen op te roepen op Berg en Dal te gaan stemmen.'

Alsnog trots

'En alsnog zijn we trots dat we Wandelgemeente van het jaar 2020 zijn geworden', vult Sylvia Fleuren aan. De komende tijd bundelen de gemeenten Berg en Dal, Winterswijk, Westerwolde en wandelkrant Te Voet hun krachten. In een gezamenlijke campagne gaan ze wandelen in de drie mooiste wandelgemeenten van Nederland promoten.

De campagne loopt tot volgend jaar maart. Ze hopen dat wanneer de coronacrisis voorbij is, veel bezoekers komen wandelen en verblijven in de drie gemeenten. De bedoeling is dat de toeristische sector daar van profiteert.