Voorlezen via de telefoon, het bezorgt ouderen geluksmomentjes

'Ik voel me eenzaam', zegt ze. 'Ik heb normaal gesproken allemaal dingen die ik doe, maar nu zit ik binnen.' Ze kijkt naar de vogels die buiten druk in de weer zijn en naar de knoppen aan de bomen die vertellen dat de lente in aantocht is. En dan gaat de telefoon. Een glimlach verschijnt op het gezicht. 'Met mevrouw Plant', zegt ze. 'Dag mevrouw Plant, u spreekt met Okkie. Ik ga een verhaaltje voorlezen, bent u er klaar voor?' 'Ja natuurlijk.'

Voorlezen via telefoon is best bijzonder

Okkie Klinkspoor woont kilometers verder. Ze is vrijwilliger bij Lang Leve Kunst en zet zich in om ouderen uit het sociaal isolement te halen. 'Juist nu door de coronacrisis veel senioren binnen zitten, denken we dat dit ontzettend leuk is.'

Klinkspoor zit in haar woning en heeft een kast vol met boeken om haar heen staan. Van Annie M.G. Schmidt naar verhalen in het dialect naar sprookjes. 'Het is inmiddels april en daarom ga ik een verhaaltje voorlezen over april', zegt Okkie tegen mevrouw Plant terwijl ze het boek pakt.

'Het is voor ons vrijwilligers eerst wel lastig, want het is allemaal telefonisch en je kent de persoon aan de andere kant van de lijn niet. Maar je merkt dat ze eenzaam zijn en dat dit toch even een leuk moment op de dag is'.

Ouderen maken zich zorgen

Lang Leve Kunst, De Gruitpoort en Kruiswerk Achterhoek Liemers hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk ouderen te bereiken. 'We hopen dat veel ouderen hier plezier aan gaan beleven', zegt Jeanette Mertens van Kruiswerk. 'We merken dat ouderen bezorgd zijn. Ze bellen ons steeds vaker op.'

Kruiswerk Achterhoek Liemers is daarom ook een campagne gestart, online en via de telefoon. 'We willen mensen graag helpen. Er komen veel vragen binnen. Op de sociale media zie je tegenwoordig heel veel oproepen van mensen die willen helpen, de boodschappen doen, de hond uit laten....maar ouderen vragen zich af hoe ze weten of al die mensen betrouwbaar zijn.'

Match tussen jong en oud

Kruiswerk en Achterhoek Werkt hebben de handen ineen geslagen door jongeren, die zich als vrijwilliger aanmelden bij Achterhoek Werkt te matchen met de hulpvragen bij Kruiswerk.

Het team van Achterhoek Werkt verbindt normaal jongeren en bedrijven voor het vervullen van stages en startersfuncties. Deze jongeren zitten nu ook thuis en willen graag af en toe er op uit voor wat afleiding. 'Hoe mooi is het dan als je ook even iets nuttigs kan doen', aldus Adelin Lankveld van Achterhoek Werkt.

Alleen voorgelezen worden kan ook

Mertens is superblij met de hulp van Achterhoek Werkt. 'Binnen de mogelijkheden die we hebben, doen we er alles aan om mensen zo snel mogelijk binnen hun eigen gemeente te helpen met praktische oplossingen.' Kruiswerk is te bereiken via www.kruiswerkhelpt.nl of via de hulplijn: 0314 357 430. Via dit nummer kunnen mensen zich ook aanmelden als ze via de telefoon voorgelezen willen worden.

Mevrouw Plant is in de tussentijd nog volop aan het luisteren. Af en toe hoor je een lach door de kamer gaan. 'Dit breekt de dag, dit is leuk', lacht ze.