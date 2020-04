Azora waakt voor extra coronabesmettingen

'We zien overal in de wereld dat het coronavirus buitengewoon besmettelijk is', aldus bestuurder Hans Metzemaekers. 'Ondanks de maatregelen die we nu nemen en de preventieve maatregelen die we al enkele weken hebben genomen, dat er toch een besmetting is binnengekomen. De kans dat zich dat verspreid, is aanwezig. We proberen dat minstens te vertragen en het liefst nog te voorkomen, maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat we er nu zijn.' Naast de fysieke impact brengt corona ook een mentaal aspect met zich mee. Door het virus mogen bewoners geen bezoek meer ontvangen en dat zorgt voor saaie dagen. 'Omdat je een beetje afgesloten bent van de buitenwereld en dat is niet gezellig', aldus de bestuurder. Er is wel een oplossing om toch contact te houden. 'Bewoners kunnen op al onze locaties beeldbellen met hun familie.'



Naast de bewoners komt er volgens Metzemaekers veel op het personeel af, want ondanks de maatregelen en beschermende kleding maken ook zij zich zorgen: 'Honderd procent zekerheid dat ze veilig zijn met alle beschermende middelen kunnen we ze niet geven. Het is goede bescherming en wordt ook door het RIVM beschouwd als veilig, maar desondanks maken medewerkers zich zorgen over hun veiligheid.' Toch is er volgens de bestuurder nog een lichtpuntje. De vele steunbetuigingen en presentjes die de diverse locaties van Azora ontvangen, doen de bewoners en het personeel goed. 'We waarderen het bijzonder', stelt Metzemaekers. 'Het voelt als een warme deken. Daaruit blijkt dat er begrip is vanuit de omgeving waarin onze medewerkers en de bewoners nu zitten.'