Berkelland pakt leegstand op het platteland aan

Wat moet je doen met 300.000 vierkante meter aan leegstaande schuren? Het wordt een hele opgave voor het platteland. In Berkelland is de verwachting dat dat grote getal aan agrarische bebouwing in 2030 leegstaat.

Het aantal agrariërs dat stopt, zal alleen maar toenemen. Verpaupering en de leefbaarheid van het platteland staan onder druk. En ondermijning ligt bijvoorbeeld op de loer. Berkelland presenteert nu een plan van aanpak.

Wat is nodig?

Een sloopbonusregeling, functieverandering en de asbesttrein. De afgelopen jaren is al veel in werking gezet, maar het college van burgemeester en wethouders is bang dat dat niet voldoende is.

Het college wil nu weten van welke regelingen gebruik wordt gemaakt. Wat werkt, wat moet worden uitgebreid en welke toevoegingen er nodig zijn. Daarnaast wil Berkelland in gesprek met inwoners.

'Verpaupering voorkomen'

'We vinden het belangrijk om het Berkellandse landschap aantrekkelijk te houden. Daarom willen we verpaupering door leegstaande agrarische bebouwing voorkomen. We hebben al verschillende regelingen en instrumenten om verandering van functie en sloop te bevorderen. De vraag is of dit voldoende is. Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners en diverse professionals. Ook bespreken we met hen waar nog behoefte aan is en kijken we als gemeente of we daar in kunnen voorzien', schrijft wethouder Maikel van der Neut.

In de herfst van dit jaar moet er een raadsvoorstel komen met voorstellen waarin staat hoe Berkelland om moet gaan met leegkomende agrarische bebouwing.