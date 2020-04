Nuchterheid overheerst na afgelasting bloemencorso: 'Gelukkig een hobby'

Wolters werd dinsdag telefonisch door voorzitter Herman ter Haar van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) op de hoogte gesteld. 'Wat doe je de gemeenschap aan als er mensen besmet raken? De gezondheid is het meest belangrijk en daardoor was het nemen van deze beslissing niet zo moeilijk', zegt Ter Haar een dag later.

'Als het daar bij blijft'

Het was een boodschap waar min of meer al op was gerekend. 'Het is gelukkig een hobby die niet doorgaat, als het daar bij blijft', relativeert Wolters een dag later. 'We hadden al gewacht met het kopen van staal en we zouden zaterdag eigenlijk beginnen', zegt Bart de Graaf, eveneens van corsogroep 6Kamp.

Behalve de kosten voor de maquette en de gekochte knollen voor de dahlia's zijn 6Kamp verdere onkosten bespaard gebleven. Wolters: 'Daarom ook is dit het goede moment om deze beslissing te nemen, voordat er meer onkosten worden gemaakt die niet meer vergoed kunnen worden door het prijzengeld. Maar is het vooral maatschappelijk onverantwoord om het door te laten gaan.'

Ook teleurstelling

SBL voelt zich gesteund door de reacties van de bouwgroepen. 'Dat hadden we eigenlijk ook wel een beetje verwacht', zegt Ter Haar. 'Ik had ze vorige week al een mail gestuurd waarin ik ze naar hun mening heb gevraagd. Ja, er was dinsdag bij het bellen zeker ook teleurstelling. Diverse groepen wilden nog wel even wachten, maar dat was voor ons geen optie.'

Behalve het gezondheidsaspect speelde dus de financiële kant mee, want door de coronacrisis hoeft er bij de lokale ondernemers - de horeca in Lichtenvoorde is altijd een belangrijke sponsor voor de bouwgroepen - niet meer voor geld worden aangeklopt.

'Hele rare zomer'

Daarbij blijft er voor de groepen onvoldoende tijd over om te bouwen aan een grote corsowagen naar Lichtenvoordse maatstaven. 'Dat is altijd een competitie', zegt Ter Haar, terwijl hij de rechter vuist balt. 'Elke bouwgroep wil écht de beste zijn! Dat valt weg. Ja, het wordt een hele rare zomer.'

6Kamp toont in de tent waarin gebouwd zou worden de maquette van de beoogde wagen met de titel Wildgroei: drie marmeren leeuwen met daarover heen woekerend klimop, waaruit tijdens de optocht bloemen gaan groeien. 'We moeten het nog binnen het bestuur bespreken, maar dan moet deze wagen volgend jaar maar de weg op', zegt De Graaf.

Corona-afterparty

De 91ste editie van het bloemencorso in Lichtenvoorde wordt met een jaar uitgesteld. 'Dat corso moet nog grootser worden dan normaal', zegt Ter Haar. 'Dit jaar wordt het een andere kermis dan normaal, maar we denken er over na om er als corsogroepen nog glans aan te geven. Dan moet je denken aan met bloemen beplakte panelen of beelden, of een groot schilderij of een kindercorso. Ook denken we aan een corona-afterparty, indachtig de corso-afterparty die we altijd houden.'