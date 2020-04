'Kwestie van tijd en dan vallen bedrijven om', toerisme zucht onder coronacrisis

'Het is een kwestie van tijd en dan vallen ze om.' Dat zegt toerismedirecteur Herre Dijkema over verschillende bedrijven in zijn sector naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen.

Dijkema vreest bovendien dat in de horeca 40 procent het 'op deze manier' niet gaat overleven. Ook zou er binnen de branche nog heel wat onduidelijkheid zijn over de invulling van de maatregelen.

Stevig gevloekt

Hoewel het hem niet verraste, heeft de algemeen directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen na afloop van de persconferentie van minister-president Mark Rutte dinsdagavond toch even 'een stevige vloek' geuit.

Onder meer om de uitspraak dat er voor de meivakantie beter nog geen vakantie kan worden geboekt. 'Dit gaat echt heel veel betekenen voor horeca en verblijfsaccommodaties', zegt hij op Radio Gelderland.

Dijkema vindt dat de premier ook enkele dingen 'in het midden' liet. 'Liever niet op vakantie gaan en liever niet boeken voor de meivakantie. Naar sommige plekken mag je nog wel toe, maar de algemene douchegelegenheden worden gesloten.'

In de branche geeft dat volgens Dijkema nog best wat onduidelijkheid over 'wat dat nou allemaal betekent'. Het is toch moeilijk uitlegbaar dat je in een huisje wel kunt blijven zitten, maar op de camping niet, vindt Dijkema. 'Zeker voor bedrijven die een combinatie van die twee hebben.'

Camping opdoeken

'Heel vervelend', noemt eigenaresse Anciëlla Tap van Camping Waalstrand in Gendt de gevolgen van de maatregelen voor haar bedrijf. 'Als kampeerbedrijf draai je zes maanden per jaar en die beginnen nu. En de vraag is hoe lang dit nog duurt.'

De verhuur van vakantiewoningen mag zij door laten gaan. 'Maar er wordt heel veel geannuleerd. Mensen zijn toch angstig', ziet Tap. Het recreëren en even buiten zijn, kan misschien ook wel heel goed zijn voor mensen, meent zij. 'Maar je durft het bijna niet hardop te zeggen.'

Wel probeert Tap er alert op te zijn dat er geen gasten met op corona lijkende klachten op de camping komen. 'Als hier corona komt, zijn we waarschijnlijk een heel seizoen kwijt. Dan kunnen we onze camping opdoeken.'

Zij vraagt zich ook nog wel af waar je 'goed aan doet'. 'Ik denk dat heel veel mensen in verschillende bedrijfstakken zich dat afvragen.' Zelf heeft ze nog wel een financieel buffertje, geeft Tap aan. 'Maar als het twee of drie maanden gaat duren, dan wordt het wel erg nijpend.'

Hotels en 'grote dagrecreaties' ook getroffen

Ook hotels en 'grote dagrecreaties' worden getroffen, legt Dijkema uit. 'Denk aan: Apenheul, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, maar ook De Spelerij in Dieren. Die zijn allemaal gesloten, omdat er groepsvorming kan zijn.'

De kosten lopen daar gewoon door, zegt Dijkema. 'Er gaan bijvoorbeeld ettelijke vrachtwagens per dag aan voer naar binnen bij Burgers' Zoo voor de beesten. Ook staan er nogal wat mensen op de loonlijst, en tegelijk komt er geen euro binnen.'

'In twee weken 134.000 euro kwijt'

'En als de terrassen straks weer opengaan, kun je de dagen niet inhalen die al zijn geweest', vervolgt Dijkema. 'Die omzet kan niet worden teruggehaald.' Hij neemt vakantiepark Het Lierderholt in Beekbergen als voorbeeld. 'Die zijn in twee weken tijd 134.000 euro kwijtgeraakt aan eigen vermogen.'

En De Spelerij loopt volgens Dijkema in twee maanden tijd 200.000 euro omzet mis. 'Die bedrijven zijn allemaal privé gefinancierd. Dat is een kwestie van tijd en dan vallen ze om.' In de horeca wordt er volgens hem vanuitgegaan dat 40 procent het op deze manier niet gaat overleven als de maatregelen tot eind april duren.

Luister naar het interview met Dijkema op Radio Gelderland:

Zie ook: