Veel vieze intensive care-pakken: wasserij voor ziekenhuis draait op volle toeren

Door al het extra zorgpersoneel dat aan het werk is zijn er veel meer broeken en shirts om te wassen. Vooral de blauwe intensive care pakken hangen in grote hoeveelheden aan kledingrekken. Weer helemaal schoon en klaar om voor gebruik in het ziekenhuis.

Zonder de medewerkers van de wasserij zou het ziekenhuispersoneel geen schone kleding kunnen dragen. 'We zijn een beetje een vergeten onderdeel van de zorgsector,' vertelt teamleider Marcel Kromdijk. Hij ziet zijn mensen hard zwoegen en overuren maken en wil ze graag in het zonnetje zetten. 'Het gaat er hier even anders aan toe dan normaal.'

Meer zorgpersoneel = meer was

Medewerker Gert-Jan: 'We wassen nu zo'n 130.000 stuks witte was per week, dat is inderdaad wel een stukje meer dan gebruikelijk.' Op de loopband voor hem legt hij een grote hoop shirts van de Sint Maartens Kliniek in Nijmegen. Aan de andere kant van de hal zweven ondertussen shirts van een ziekenhuis in Amsterdam aan een rails rond.

De was van coronapatiënten vraagt extra aandacht. Volgens het RIVM is lichaamsvocht van patiënten in de lakens en handdoeken besmettelijk. Het bedrijf neemt daarom geen enkel risico en plaatst de was in 'quarantaine'. Bedrijfsmanager Bert Ribbink: 'Die zakken plaatsen we in een container. Na vijf dagen kunnen we het wassen zoals alle andere was. Soms moeten we het eerder wassen, omdat er anders een tekort aan kleding ontstaat. Dat doen we dan met mondkapjes en brillen.'

Al gebeurt het ook dat de kleding wat langer blijft staan. Ribbink: 'Mondkapjes zijn schaars want die gaan natuurlijk bij voorkeur naar ziekenhuizen, dus wij moeten de was af en toe laten staan.' Medewerker Arien vult aan: 'We kijken wat we hebben, daar doen we het mee.'

Steeds drukker en dus overwerken

Gisteren was Arien tot elf uur 's avonds aan het werk. De aankomende weken verwacht manager Ribbink dat de drukte toeneemt door opschaling in de zorg. 'We zien ook dat ziekenhuizen speciale zorghotels gaan inrichten voor coronapatiënten, en daar moet geanticipeerd op worden. We zijn eigenlijk de hele dag aan het schakelen.'

De aankomende verwacht hij dat de medewerkers overuren moeten maken, om de kleding weer schoon bij het zorgpersoneel te krijgen. Voorlopig zal dat nog wel even zo blijven,aangezien in elk geval in Gelderland de piek qua coronabesmettingen nog niet is bereikt.

