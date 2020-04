Scholen trots op leerlingen, ouders en leerkrachten

'We zijn trots op de leerkrachten hoe zij in korte tijd onderwijs op afstand hebben kunnen organiseren. En we zijn ook trots op de ouders die hun kinderen bijstaan, terwijl ze daarnaast ook hun eigen werk en bezigheden hebben. En we zijn trots op de manier waarop leerlingen thuis aan de slag zijn met hun lesstof', legt woordvoerster Laura Gort van Flores Onderwijs (34 openbare basisscholen in Arnhem en Renkum, 9000 leerlingen) uit.

'Zo goed mogelijk ondersteunen'

Ook woordvoerder Jeff Ronge van de Delta Scholengroep (bijna 5700 leerlingen en een kleine 600 leerkrachten, in onder meer Arnhem, Oosterbeek, Velp, Groenlo, Dieren en Eibergen) heeft veel respect voor wat leerlingen, ouders en leerkrachten op dit moment presteren. 'Scholen hebben goed contact met alle leerlingen. De kwetsbare leerlingen zijn in beeld, leerkrachten doen er alles aan om juist deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, tot aan het thuis bezorgen van lespakketten.'

Bestuurder Wanda Kasbergen van stichting Pallas (17 vrije scholen in onder meer Ede, Nijmegen, Wageningen en Tiel) zag aankomen dat de scholen langer dicht moeten blijven. 'Maar het is pittig voor kinderen en ouders. We kijken naar de kwetsbare gezinnen, daarom is de noodopvang open.'

Ze deelt de trots op leerlingen, ouders (ze pikken het goed op), maar zeker ook op de leerkrachten. 'Er wordt heel goed gewerkt door de docenten, met mega-inzet.' Ze heeft daar wel een kanttekening bij. 'Ik vraag me af hoelang ze het volhouden. Het werk is nu veel eenzijdiger. En het is extra zwaar voor docenten die zelf kinderen hebben.'

Zij worden dubbel belast. Kasbergen kijkt ook al vooruit naar de meivakantie. 'Als de noodopvang in de meivakantie open moet blijven, wil ik dat graag snel weten. Want ik vind dat het personeel recht heeft op vakantie.' Dan moet er dus wat anders geregeld worden.

'Daar kan geen ICT-cursus tegenop'

Directeur Sander van Limbeek van Montessorischool Anne Frank in Doesburg vindt de verlenging 'hartstikke goed'. 'We zijn drie weken bezig met onderwijs op afstand. Dat gaat heel erg goed. Daar kan geen ICT-cursus tegenop voor ouders, kinderen en teamleden. Een nieuwe uitdaging. We hebben de kwetsbare leerlingen goed in het oog. We delen ook Chromebooks en laptops uit. We merken dat bellen lastig is voor kinderen, dan geven ze korte antwoorden. Daarom kiezen we voor beeldbellen. Het is geen vakantie, maar school komt op de tweede plek. Als we achterstand oplopen, halen we het wel in. Ik denk overigens dat de maatregelen na de meivakantie nog niet klaar zijn.'

