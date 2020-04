Noodsteun voor Edese ondernemers vanwege coronacrisis

De maatregelen zijn een aanvulling op de inkomensondersteuning voor ondernemers en andere steunmaatregelen die het Rijk eerder aankondigde.

Van koorconcert tot de Heideweek

Allereerst gaat Ede evenementen-organisaties helpen. Zij mogen (een deel van) het subsidiegeld dat ze van de gemeente kregen houden, ook al gaat het evenement vanwege de corona-uitbraak niet door.

Het gaat om grote en kleine evenementen: van een koorconcert tot de het jaarlijkse Heideweek-festijn. 'Elke organisatie die voor ons subsidie heeft gekregen van minder dan 5000 euro hoeft dat niet terug te betalen', zegt de wethouder. 'En iedereen die meer dan 5000 euro subsidie heeft gekregen, moet bij de gemeente kosten verantwoorden. En die kosten krijgen ze terug.'

De wethouder heeft wel een waarschuwing: 'Stop met het maken van kosten, ook voor evenementen na 1 juni.' Voor die voorbereidingen die nog genomen gaan worden, wordt geen subsidiegeld kwijtgescholden.

Belastingen en huren uitgesteld

Ook komt de gemeente met forse betalingsuitstellen voor zzp'ers en andere ondernemers. Zij die last hebben van de coronacrisis kunnen uitstel van de ozb-betaling aanvragen, tot 1 augustus. Recreatiebedrijven krijgen daarbovenop tot eind augustus uitstel van het betalen van de toeristenbelasting.

En horecabedrijven hoeven voorlopig geen terrasbelasting te betalen. Eetgelegenheden moeten normaal gesproken betalen voor het gebruik van de terrassen op gemeentegrond. 'Maar voor de maanden dat je gesloten bent kun je geen terrassen gebruiken, dus daar gaan we ook geen geld voor vragen.'

Huurders van gemeentelijke panden krijgen ook betalingsuitstel. 'Trek aan de bel als je in de problemen zit', zegt de wethouder. Hij kan ondernemers dan drie maanden uitstel van betaling geven. Als huurders daarna alsnog in de problemen zitten, kan de huur mogelijk kwijtgescholden worden.

Heeft Ede hier geld voor?

Of Ede genoeg geld heeft om de noodmaatregelen goed door te kunnen voeren? 'Wij hebben niet zulke diepe zakken als het Rijk', antwoord wethouder Meijer. 'Deze situatie is voor ons heel onzeker. Het is niet in te schatten hoeveel ons dit gaat kosten en in hoeverre het Rijk bijspringt.'

De gemeenteraad had weken geleden al gevraagd om ondernemers snel tegemoet te komen. Het stadsbestuur was onafhankelijk daarvan al begonnen een het uitwerken van maatregelen. Veel andere gemeente in Gelderland hebben al soortgelijke corona-ondersteuningen aangekondigd.

