Nu zwalkend in de eerste divisie, maar vijf jaar geleden werd NEC kampioen

Daarvoor was een thuiszege op Sparta voldoende. Het ging nog niet zo eenvoudig. Maar in het kampioensjaar kon NEC er blind op vertrouwen dat altijd wel iemand de ban brak. Was het niet Sjoerd Ars, dan was het wel Alireza Jahanbakhsh of Anthony Limbombe. Of Christian Santos, die tegen Sparta vlak na rust het verlossende doelpunt maakte.

Sjoerd Ars was de topscorer van het succesteam. De spits herinnert zich de kampioenswedstrijd maar al te goed. 'Ik had in de aanloop een blessure. Bij een gewone wedstrijd had ik niet meegedaan, maar nu wilde ik per se spelen. Dus pilletjes en pijnstillers erin en ik was erbij. Het ging vrij moeizaam met ons, maar we scoorden toch. Ik gaf een bal op Alireza , die gaf een voorzet en Santos scoorde. Daarna ging ik eruit.'

Christian Santos scoort tegen Sparta. Foto: Broer van den Boom.

Daarna barstte een enorm feest los. 'Dat was fantastisch om mee te maken. We hadden voor Jupiler League begrippen zo'n goed elftal. We hadden moeiteloos mee kunnen draaien in de eredivisie. Alles klopte, het was perfect in balans. We hadden ervaring, er zat een idee achter. En we hadden heel veel voetballend vermogen, al speelden we misschien niet eens.het beste voetbal.'

'Ik ben trots dat ik hier deel van uit mocht maken. Het was op een gegeven moment niet meer de vraag of we kampioen zouden worden, maar wanneer. Het was al bijna op 20 maart gebeurd, toen we met 4-1 wonnen uit tegen MVV.'

Ars kan precies benoemen wat de specifieke kwaliteiten van NEC waren in dat seizoen. 'Creativiteit, diepgang, scorend vermogen en degelijkheid. We hadden een blok van zes dat heel betrouwbaar was en de vier spelers voorin mochten het uitzoeken. Met Santos als een revelatie op tien. En als het niet goed liep, scoorde er toch altijd wel iemand.'

'Toch waren de fans soms nog best kritisch. Toen we de belangrijke wedstrijd uit tegen Roda JC moesten spelen, stonden ze massaal bij het trainingsveld om ons op scherp te zetten. En soms stond het bij rust nog wel eens 0-0 en dan kregen we een fluitconcert. Terwijl we dat jaar alle thuiswedstrijden hebben gewonnen.'

'Ja, het was echt een fantastisch jaar. Ook in combinatie met de technische staf. En we hadden in het veld jongens die alles goed in de gaten hielden Rens van Eijden, Tom Daemen, Gregor Breinburg en ikzelf.'

Jeffrey Leiwakabessy legt het feest vast met een selfiestick.

Een enorm contrast met de huidige situatie, waarin NEC een zwalkend bestaan leidt in de eerste divisie. 'Ja, ik kom nu nog vaak bij wedstrijden, maar iedereen heeft het nog steeds over hoe geweldig het toen was. Daar zouden ze nu voor tekenen.'