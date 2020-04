VIDEO | Fraai werk van stadsdichter voorgedragen door 32 omroepmedewerkers

In totaal spraken 32 omroepmedewerkers een deel van de tekst in. En zo klonk het:

'Dat is toch een soort bewijs dat je de kern van de collectief spelende gedachte hebt weten te vatten', vervolgt Laport. 'Ik ben blij om te zien dat zo'n groot team zich weet te verbinden aan deze actuele gedachte en boodschap.'

'Belangrijke geschiedenis, nu al'

Waarom Laport vond dat hij dit gedicht moest maken? 'Het kon eigenlijk niet anders. Dit onwerkelijke en vervreemdende moment in de tijd gaat zonder twijfel de geschiedenis in. Dat geldt haast ontegenzeggelijk ook voor het werk van kunstenaars op dit moment. Wat je nu maakt, is een ijkpunt, een referentie. Het is belangrijke geschiedenis, nu al.'

'Pijn betekent niet dat je hoeft te lijden'

Uit het gedicht van Laport en ook de handgeschreven teksten die hij momenteel aanbiedt via zijn website, spreekt vooral positiviteit, verbinding en vertrouwen. 'Mijn werk komt vaak voort uit het ontdekken van de juiste wapens in een strijd', legt Laport uit. 'Het feit dat iets pijn doet, betekent niet dat je hoeft te lijden.'

'En ik denk dat dat een heel belangrijke gedachte is', meent hij. 'Allereerst omdat iedereen zijn eigen oorlogen voert, maar ook omdat het in deze tijd belangrijk is dat we niet collectief zwartkijken.'

Welke lessen vallen er te trekken uit deze periode, als individu en als samenleving? 'Allereerst hoop ik dat na deze periode de zorg en het onderwijs voor altijd buiten schot worden gehouden. Dat zij nooit meer hoeven te protesteren of hun hand op te houden. Want zij waren altijd al de pilaren van onze samenleving, maar dat blijkt nu meer dan ooit.'

'Van banaliteiten naar culturele waardes'

'Daarnaast denk ik dat er individueel een hoop persoonlijke reflectie en verdieping plaatsvindt. Dat men wellicht over zingeving is gaan nadenken, en heeft geleerd wat wel en niet belangrijk is. Dat zou een verschuiving kunnen zijn van banaliteiten naar bijvoorbeeld culturele waardes.'

'Ook vermoed ik dat men iets leert over geld, inkomen, belasting en het belang en onbelang van dat soort zaken. Maar wat die les precies is, moet maar blijken.'

'In het ergste geval, komt alles goed'

De coronacrisis raakt ook Laport zelf. 'Deze tijd heeft onwijs veel invloed op mijn werk, en het is moeilijk in te schatten in hoeverre ik blijvend moet veranderen en anticiperen. Ik ben nu bijvoorbeeld dagelijks filmpjes aan het opnemen voor opdrachtgevers, maar ik reken er niet op dat ik een professioneel video-editor hoef te worden.'

'Als alle voordeuren dichtblijven, blijft er nog een hele wereld open. Wat er in die wereld te zien en te halen valt, blijkt nu. En mijn aangeboren leergierigheid heeft nu meer ruimte dan ooit.'

'Ik denk dat alles altijd weer rechtop komt te staan. In het ergste geval, komt alles goed', refereert Laport naar één van zijn bekendste dichtregels. 'Maar het zou wel kunnen dat alles straks in een andere positie staat.'

En tot slot:

We zijn met z’n allen alleen

maar dit lukt alleen met z’n allen