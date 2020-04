GEZOCHT! Jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Loenen, Apeldoorn & omstreken voor een podcastproject

Dit jaar wordt in het kader van Theater Na de Dam en de Nationale Dodenherdenking een bijzondere video- en podcastvoorstelling met jongeren gemaakt over Ereveld Loenen.

In dit project mag jij samen met twee professionele theaterregisseurs onderzoek doen naar de bijzondere verhalen en geschiedenis van de oorlogsslachtoffers die op het Ereveld begraven liggen. Ook ga je via social media persoonlijk in gesprek met nabestaanden. Op basis van deze ontmoetingen en het onderzoek maak je samen met de theatermakers een podcast die ook in samenwerking met omroep Gelderland deels wordt vertoond.

Maatregelen corona

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, zal dit maakproces geheel op afstand en digitaal plaatsvinden. De bijeenkomsten en gesprekken zullen gevoerd worden via het platform Zoom.

Ben je geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke verhalen uit die tijd en lijkt het je leuk om mee te werken (ervaring is niet noodzakelijk) geef je dan snel op! Stuur een mail naar: eerbewijs2020@gmail.com . En graag met de volgende gegevens:naam, leeftijd, en telefoon nummer.

Wil je niet acteren, maar kun je bijvoorbeeld heel goed dansen, rappen, een instrument bespelen of wil je deelnemen aan de research, ook dan kun je je opgeven!

De dagen waarop we in ieder geval online met elkaar werken zijn:

- Zaterdag 11 april

- Zaterdag 18 en/of zondag 19 april

- Zaterdag 25 april

- Zaterdag 2 mei

In de tijd tussen deze online bijeenkomsten werk je (online) in een duo aan een tekst, monoloog, scène of andere vorm. Uiteindelijk nemen we de zelfgeschreven teksten op en verwerken we die tot een podcast.

Wij verheugen ons op je aanmelding!

Hartelijke groet,

Tijmen Dokter en Hilde Tuinstra