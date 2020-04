Extra bedden in zorghotels moeten zorgsector verlichten

'Het zijn extra bedden die voor extra ondersteuning moeten zorgen', legt Jacqueline Baardman, Directeur Publieke Gezondheid uit. 'Zorginstellingen zijn zelf allemaal bezig met het realiseren van extra plekken, maar we weten niet of dat genoeg is.' Daarom zijn vanaf vandaag het hotel in Almen en het voormalige Juliana ziekenhuis in Almen getransformeerd tot zorghotels.

Hotelkamers aangepast

'Kijk, de bedden staan op houten klossen', legt Jan Hesselink van de Veiligheidsregio uit. Kamer voor kamer is aangepakt. 'Hier bij de ingang komen drie kliko's te staan waar veiligheidsmateriaal in zit. De verplegers en de artsen doen dat allemaal hier aan en als ze weggaan, moet dat ook hier weer uit'.

De mensen die in Almen worden opgevangen zijn vooral mensen die via de huisartsenposten en thuiszorg binnenkomen. 'Het gaat om patiënten die thuis geen zorg meer kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat hun mantelzorger niet kan komen', legt Baardman uit. 'Maar we hebben vanuit de palliatieve zorg ook geluiden gehoord dat er zorgen zijn en daarom vangen we ook deze mensen hier op'. Het gaat niet om coronapatiënten.

'Het is hartverwarmend dat dat hier kan', zegt Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van de gemeente Lochem waar Almen onder valt.

Apeldoorn

Ook in Apeldoorn is een zorghotel geopend. Daar worden overigens patiënten opgevangen die herstellende zijn van het coronavirus. Het gaat dan om mensen die niet meer in een ziekenhuis hoeven te blijven. Hierdoor moet de druk op de ziekenhuizen afnemen.

Het 'zorghotel' in Apeldoorn kan plaats bieden aan 76 patiënten.

Dag voor dag behoefte bekijken

Dat de zorghotels vandaag open gaan betekent niet dat de bedden ook direct bezet zijn. 'We bouwen het langzaam op en we overleggen met alle instanties waar de behoefte ligt', zegt Baardman. 'Het kan zijn dat we volgende week zien dat er behoefte is om andere mensen op te vangen en dat kunnen we dan aanpassen'.

Zorgpersoneel blijft zorgpunt

Zorgpunt blijft het personeel. 'We hebben hier mensen vanuit de GGD die de zorg verlenen. Maar we zoeken, net als iedereen in Nederland, zorgmedewerkers'. Baardman heeft zichtbaar zorgen. 'Wat we wel gedaan hebben, en dan gaat het nadrukkelijk om niet-medische hulp, is dat we afgelopen weekend tientallen mensen hebben opgeleid. Zij kunnen ons wel bijstaan'. Het gaat dan om brandweermensen, vrijwilligers van de Zonnebloem, maar ook mensen vanuit het Rode- en Witte Kruis.

Omwonenden zorghotels willen graag helpen

Omwonenden van zowel de locatie in Apeldoorn als in Almen zijn gisterochtend per brief geïnformeerd. 'En ik vind het heel mooi om te zien dat die mensen direct hun hulp aanbieden', zegt Ton Heerts, als voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. 'Vooral hier in de Achterhoek, waar die mooie groene vlag wappert, zie je toch dat het motto Pak An: overal wordt aangepakt. Kijk maar naar het personeel hier in dit hotel, die 'pakken weer an'.

Richard Ottenschot, eigenaar van het hotel, bevestigt dat. 'Kijk, ooit was dit een ziekenhuis en later zijn we noodgedwongen een hotel geworden. Maar het zorgen zit hier in de genen en stenen. Dus als je hier aan mee kunt werken dan doe je dat.' Bijkomend voordeel voor Ottenschot is dat het personeel weer kan koken en in de bediening kan werken. 'Nu kan ons personeel blijven werken én kunnen we dienen als zorgfunctie. De cirkel is weer rond.'