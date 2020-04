Wachttijden op station Tiel gehalveerd met nieuwe dienstregeling

De lange wachttijd op station Tiel ontstond in 2018 met de invoering van het hoogfrequent spoor tussen Amsterdam en Eindhoven. Dit heeft er volgens de NS voor gezorgd dat er minder treinreizigers via Tiel reizen. Er is vanuit de regiogemeenten de afgelopen jaren sterk op aangedrongen om de overstapptijden te herstellen.

Door de verbetering van het spoor rond Geldermalsen is het nu mogelijk de wachttijd weer te verkorten. Dat gebeurt door voortaan de sprinter uit Den Haag naar Tiel te laten rijden in plaats van naar Den Bosch en de sprinter uit Woerden naar Den Bosch in plaats van Tiel.

Meer tijd in Geldermalsen

Door de wisseling wordt de reistijd tussen Tiel en Utrecht wel enkele minuten langer. Ook hebben reizigers in Geldermalsen wat meer tijd om over te stappen van de trein uit Tiel naar de trein naar Den Bosch. Deze overstap is nu erg krap. In Den Bosch wordt de wachttijd voor de treinreizigers tussen Geldermalsen en Breda met twintig minuten terug gebracht.

De nieuwe dienstregeling van de NS is nog niet definitief. Hij is voorgelegd aan de regionale overheden en reizigersorganisaties. In april wordt de definitieve aanvraag bij ProRail ingediend. De dienstregeling gaat normaal gesproken in december 2020 in. Het voorstel is om de wijzigingen rond station Tiel in te voeren zodra de infrastructuur is Geldermalsen daar klaar voor is. Dit zou over twee à drie maanden het geval zijn.