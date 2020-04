'In het spoor van de bevrijders' opnieuw aangepast vanwege coronacrisis

Opnieuw is vanwege de coronacrisis het tv-programma 'In het spoor van de bevrijders' van Omroep Gelderland aangepast. De uitzendingen beginnen nu op maandag 6 april en zullen vier weken lang te zien zijn.

Oorspronkelijk zou Omroep Gelderland vijftien dagen lang door de provincie trekken met een bevrijdingskaravaan en dagelijks locatie-uitzendingen maken. Vanwege het coronavirus werd al eerder besloten geen uitzendingen meer vanaf locatie te doen.

Omroep Gelderland zal nu elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 17.35 uur (elk uur herhaald) een uitzending maken vanuit de omroepstudio in Arnhem. Hier zal geen publiek bij zijn. Ook het aantal gasten is tot een minimum beperkt. Alle richtlijnen van het kabinet worden tijdens de uitzendingen in acht genomen.

Terug naar toen

In de uitzendingen besteden we aandacht aan de verhalen van mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Hoe voelde de bevrijding na vijf jaar bezetting? Hoe smaakte bijvoorbeeld die eerste boterham met echte boter?

Ook vertellen verzamelaars en deskundigen Jean Kreunen en Rene Broere dagelijks het verhaal bij een bijzonder voorwerp en zijn er portretten van soldaten die het leven lieten voor onze vrijheid.

Lokale initiatieven

Bovendien besteden we in onze uitzendingen aandacht aan lokale initiatieven rond 75 jaar bevrijding. Veel scholen en lokale bevolking hadden namelijk grootse plannen voor activiteiten in hun woonplaats die door de coronacrisis niet door kunnen gaan.

De serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' is van 6 tot en met 30 april elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 17.35 uur te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op gelderland.75jaarvrijheid.nl/route wanneer de uitzending over jouw woonplaats gaat.