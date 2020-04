Kinderen helpen burgemeester Aalten om vrijheid te bewaren

Alle kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen het boek 'Sallo's ontsnapping', kijken een film over deze Joodse Aaltenaar en denken na over het thema oorlog en vrijheid.

Samen vrijheid vieren

Met het project 'Samen vrijheid vieren' leren de kinderen over oorlog en vrijheid door middel van het verhaal van Sallo van Gelder. De inmiddels 82-jarige veehandelaar wist de oorlog op een bijzondere manier te overleven. Vlak voordat hij op de trein moest stappen naar Westerbork kroop hij, als klein jongetje, onder de rok van een vrouw, gekleed als non. Hij dook onder en overleefde, net als zijn ouders en broer, de oorlog.

Zie ook: 'De pijn van de vrijheid', Sallo van Gelder wordt gescheiden van ouders maar ziet ze terug

Lotte Scholten uit groep 7 van de Groen van Prinsterer school kent Sallo van Gelder al haar hele leven. Maar over zijn verleden had ze het nog nooit met hem gehad. Ze was dan ook stomverbaasd toen ze in de klas een boek over zijn leven kreeg. Ze verslond het boek en ging bij hem langs, om uit zijn eigen mond de verhalen van 75 jaar geleden te horen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Boek 'Sallo's ontsnapping'. Foto: Omroep Gelderland

Tineke Ubbels van Kunst op School rolde het project uit op de scholen. Ze deelde de boeken uit en besprak in de klassen vragen als: wat is het oorlogsverleden van je familie en wat kun je er zelf aan doen om conflicten en oorlogen te voorkomen. Het antwoord moet komen in de vorm van kunstproducten.

De projectleider kreeg al een mooie reactie tijdens één van haar schoolbezoeken: we moeten elkaar leren te vertrouwen. 'En dat vind ik zo mooi dat een kind dat zegt, want daar gaat het over', zegt Ubbels.

De maatregelen om het coronavirus in te dammen, verstoorden de planning van het project. En tegelijkertijd geven ze er ook weer een extra dimensie aan. Want de kinderen beleven nu zelf ook een beetje wat het is om iets van je vrijheid in te leveren. Een antwoord heeft de burgemeester dus nog niet gekregen op zijn vraag wat hij moet doen om de vrede te bewaren. Maar wellicht krijgt hij straks wel een extra doordacht antwoord.

Zie ook: 75 jaar geleden: De beste Goede Vrijdag ooit! Aalten en Dinxperlo bevrijd

Het verhaal over het project 'Samen vrijheid vieren' is te zien in de serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' . Op tv elke maandag t/m donderdag om 17.35 uur (elk uur herhaald) te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op 75jaarvrijheid.nl voor veel meer verhalen en kijk hier alle uitzendingen terug.

Volg 75 jaar vrijheid ook op Instagram en op Facebook.