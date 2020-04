Achterhoekse amateurclubs blijven in hoofdklasse

Longa'30 won voor de winterstop de derby in Zieuwent

Voor AZSV kan dat een wrange nasmaak geven, want de Aaltenaren waren door een periodetitel al geplaatst voor de nacompetitie en stonden op een keurige vijfde plek. Zaterdaghoofdklasser Silvolde ziet daarentegen de degradatiezorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl Longa'30 en RKZVC ook weten dat ze de volgende jaargang in de hoofdklasse uitkomen. Ook eersteklasser FC Winterswijk hoeft ondanks de slechte plek op de ranglijst niet meer bang te zijn voor degradatie.



Voor andere clubs heeft het besluit wrange gevolgen, zo stond Grol in de derde klasse met kop en schouders bovenaan. VVG'25 stond in de derde klasse C vijf verliespunten los van de concurrentie, maar ziet de mogelijke tweede opeenvolgende promotie nu in rook opgaan. VV Gendringen leek op de weg terug naar de derde klasse, maar de koploper in de vierde klasse komt dankzij de maatregelen ook volgend seizoen op hetzelfde niveau uit.



Betaald voetbal volgt

Daarnaast is duidelijk geworden dat De Graafschap en de rest van het betaald voetbal in ieder geval tot 1 juni niet in actie komen. De KNVB overlegt met betrokken partijen over de gevolgen voor de competities. De bond gaf eerder aan dat er drie scenario's lagen voor het vervolmaken van de jaargang.