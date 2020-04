Nu heel koud, maar zondag mogelijk 20 graden

De woensdag startte koud met gemeten temperaturen van -5.0 graden in Hupsel en -5.2 graden in Deelen, dat meldt weerman Wilfred Janssen bij Radio Gelderland. Maar komend weekend is alles anders, dan tikken we mogelijk de 20 graden overdag aan.

De laagst gemeten waarde in Gelderland is woensdagmorgen -5.6 graden, dat is tevens de laagste temperatuur van Nederland. 'Op heel veel plaatsen is het dus erg koud en dat blijft het komende uur ook nog wel zo', meldt Janssen. Maar de temperatuur gaat woensdagmorgen volgens hem 'flink oplopen', zolang de zon schijnt. Middagtemperaturen komen uit rond de 10 graden.

Dit weekend is de vorst van de afgelopen dagen weer verdwenen. Dan kunnen we toch de tuin in, of op het balkon gaan zitten. Zondag worden namelijk zelfs temperaturen richting de 20 graden verwacht.

Beluister hier het weerbericht met Weerman Wilfred Janssen: