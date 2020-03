Mark moet zijn café nog zeker een maand dichthouden: 'Ik had langer verwacht'

Alle restaurants en cafés zijn al sinds 15 maart dicht. Of ze na 28 april weer open kunnen, is nog maar de vraag. 'We gaan dan echt niet meteen terug naar de normale situatie', zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert begripvol op de verlenging van de maatregelen. 'De volksgezondheid is nu het belangrijkst. Het zou toch gek zijn voor economisch gewin de volksgezondheid in het geding te brengen?', stelt algemeen directeur Dirk Beljaarts.

Bezigheidstherapie

Andeweg heeft zich de afgelopen weken vermaakt met het schilderen van het café en het bezorgen van bierpakketten aan vaste gasten. 'Dat is meer bezigheidstherapie dan dat het veel geld oplevert, maar ik vind het fijn om een beetje bezig te blijven en mensen te spreken.'

De kroegbaas is opgelucht dat hij in de afgelopen acht jaar een buffer heeft kunnen opbouwen. 'Maar die had ik liever niet hieraan besteed.'

'Kwijtschelding van kosten nodig'

De horeca loopt veel inkomsten mis nu Nederlanders onder meer niet uit eten mogen gaan. Een precieze inschatting van de schade valt nog niet te maken. KHN houdt er rekening mee dat de branche dit jaar mogelijk maar zo'n 12 miljard euro kan omzetten, waar normaal gesproken 24 miljard euro verdiend zou worden.

De vereniging stelt dat kwijtschelding van kosten nodig is door de coronacrisis heen te komen. Volgens directeur Beljaarts is uitstel geven voor bijvoorbeeld het overmaken van de huur een mooi gebaar, maar lost dat de financiële problemen waar bijvoorbeeld kroegbazen mee kampen niet op.

Over de steunmaatregelen van de overheid om loonkosten op te vangen is hij positief. 'Wat de overheid heeft toegezegd is eigenlijk

een-op-een waar wij om hadden gevraagd.' Volgens KHN geeft dit horecaondernemers het vertrouwen dat het kabinet hen niet in de steek laat.

