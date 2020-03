Zwanger in coronatijd: verloskundige Kirsten geeft antwoord op prangende vragen

Iedere dag beantwoorden gezondheidsexperts bij Omroep Gelderland prangende vragen over het coronavirus. Vandaag zat Kirsten Schatorje aan tafel, ze is verloskundige in Doetinchem en vertelt over haar werk in de tijd van coronacrisis.

Kirsten, kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overbrengen aan hun baby in de buik?

'Er zijn meerdere gevallen van zwangere vrouwen met het coronavirus bekend. Gelukkig kan de moeder het virus niet overdragen aan de baby in de buik.'

Mag je nog in het ziekenhuis bevallen?

'Ja, dat mag nog steeds. Zeker voor vrouwen die indicaties hebben, is bevallen in het ziekenhuis nog steeds mogelijk. Zwangere vrouwen worden heel strikt gescheiden van coronapatiënten. In telefoongesprekken merken wij wel dat vrouwen die eigenlijk in het ziekenhuis wilden bevallen die afweging opnieuw gaan maken.'

Hoe gaat het contact met de aanstaande moeders in deze tijden van corona?

'Het is anders. Echo's vervallen bijvoorbeeld. De zeven-weken-echo doen we op dit moment niet. Andere echo's gaan wel door, maar we vragen moeders zo veel mogelijk alleen te komen en het contact is dan zo kort mogelijk. De meeste voorlichting geven we nu telefonisch. Pas in de laatste fase van de zwangerschap zien we de vrouwen weer wat vaker.'

Kan ik op kraamvisite als de baby is geboren?

'Nee, echt niet doen. Dat geldt zolang alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden voortduren. We moeten zoveel mogelijk afstand houden en zolang die maatregelen duren, raden wij kraamvisites af. Hoe moeilijk dat ook is. Kraamzorg gaat wel gewoon door, omdat de kraamhulp in één gezin blijft. De kraamzorg is ook wel heel belangrijk om gezinnen te leren hoe ze moeten omgaan met de baby.'

Als ik weer ga werken na de zwangerschap mag mijn baby dan naar de opvang?

'Als de ouders een vitaal beroep hebben, mag de baby naar de opvang.'

