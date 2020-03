Tot 1 juni geen wedstrijden in het betaald voetbal

Dat betekent dat Vitesse, De Graafschap en NEC de komende twee maanden niet in actie zullen komen. De KNVB heeft nog geen beslissing genomen over de periode daarna. Er ligt nog een scenario om de ere- en de eerste divisie in juni af te ronden met drie wedstrijden per week voor iedere club. De play-offs zullen dan vervallen en ploegen gaan op basis van de eindstand promoveren, degraderen en zich kwalificeren voor Europees voetbal. Dat zal mogelijk zonder publiek gebeuren.

Trainingen

Dat plan hangt af van de mogelijkheid tot trainen. De sportcomplexen zijn voorlopig gesloten tot 28 april en dus mag er tot die datum niet centraal worden getraind. Als die maatregel in mei versoepeld wordt, hebben de clubs de gelegenheid zich gedegen voor te bereiden op het drukke programma in juni.

Gelderse clubs

De Graafschap is volop in de race om promotie naar de eredivisie en Vitesse kan zich plaatsen voor Europees voetbal. Voor NEC is het seizoen sportief gezien minder interessant als de derde promotieplek via de eindstand wordt vergeven, want de achterstand op die positie is tien punten met nog negen wedstrijden te gaan.

De Graafschap mag nog hopen op een promotiefeest in juni

De KNVB heeft nog niet officieel gereageerd. Woensdag is er overleg met alle betaald voetbalclubs.