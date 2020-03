Even geen corona: dit was er vandaag nog meer in het nieuws

Bewoner hard geslagen bij brute overval

In het dorp Klarenbeek bij Apeldoorn is in de nacht van maandag op dinsdag en vrijstaande woning overvallen. Een van de bewoners is daarbij 'bruut wakker gemaakt' en door een van de daders hard geslagen.

Lees hier het hele verhaal: Bewoner hard geslagen bij brute overval in Klarenbeek

Foto: Omroep Gelderland

Lammetjes blèren Voorthuizen wakker

Een hoop geblèr vanochtend in het centrum van Voorthuizen. Twee lammetjes bleken de veroorzaker. De dierenambulance werd gebeld en zocht vervolgens naar hun moeder én de eigenaar. Die werden gelukkig al snel gevonden.

Lees hier het hele verhaal: Ontsnapte lammetjes terug op vertrouwde plek

Vrachtwagenchauffeur redt hondje

We blijven even in het dierennieuws, want vanmiddag werd een Chihuahua gered van de N18 nabij Eibergen. Het hondje liep door nog onbekende reden los over de drukke weg, maar een vrachtwagenchauffeur wierp zich op als redder.

Lees hier het hele verhaal: Avontuurlijke Chihuahua gered

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

Aanhouding na reeks overvallen en ramkraak

Er kwam ook goed nieuws van de politie, want vanochtend is een 22-jarige Harderwijker aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere woningovervallen en een ramkraak op een juwelier. Een van de overvallen was in Vierhouten, waar gewapende daders de bewoners van een landhuis opsloten.

Lees hier het hele verhaal: Man (22) opgepakt voor gewapende woningovervallen en ramkraak

Foto: Omroep Gelderland

Autistische Sjoerd neemt nummer op met zijn tante

Al jaren geleden vroeg de autistische Sjoerd Boum Bletterman zijn tante om een nummer over autisme te schrijven. Kimm was meteen enthousiast. De Autismeweek is afgelast, maar hun nummer over autisme komt gewoon uit.

Lees hier het hele verhaal: Autistische Sjoerd neemt nummer op met zijn tante

Foto: Omroep Gelderland