'Begrijpelijk dat opening Lelystad Airport is uitgesteld', vinden politici

Vanuit zowel actiegroepen als de politiek is er begrip voor het uitstellen van de opening van Lelystad Airport naar volgend jaar. 'We zitten in een coronacrisis dus ik snap wel dat de minister met dit besluit is gekomen', zegt Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) uit Ermelo.

'Aangezien we momenteel zelfs nauwelijks vanaf Schiphol vliegen is het niet meer dan logisch de opening uit te stellen', zegt ook VVD-Kamerlid en coalitiegenoot Remco Dijkstra uit Lienden.

Eerder vandaag maakte minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen het besluit via een brief aan de Tweede Kamer openbaar. Daarin laat ze weten door de coronacrisis ook de luchtvaartsector zwaar geraakt wordt. Veel vliegtuigen staan aan de grond en luchtvaartmaatschappijen hebben andere prioriteiten.

Zie ook: Opening Lelystad met jaar uitgesteld

Stikstofberekeningen kloppen niet

De opening van het vliegveld is inmiddels herhaaldelijk uitgesteld. Tegenstanders van de vliegroutes en de uitbreiding van het vliegverkeer zijn tevreden over het besluit. Maar benadrukken ook uitkomsten uit het rapport dat vandaag openbaar werd van het RIVM, de Commissie m.e.r. en internationale deskundigen. Daarin wordt gesteld dat stikstofberekeningen niet kloppen.

Zie ook: Actiegroep krijgt gelijk stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet

'Uitstel is belangrijk'

'Dit uitstel is belangrijk, want het geeft duidelijkheid', reageert Leon Adegeest namens de de verenigde actiegroepen, SATL. Hij toonde eind vorig jaar aan dat er verkeerde waarden zijn gebruikt om berekeningen te maken. Daardoor viel de stikstofneerslag op de Veluwe veel lager uit, waardoor onder de oude regelgeving geen natuurvergunning nodig was.

Het rapport van de werkgroep geeft aan dat bij als de juiste waarden worden ingevoerd een gebied van zo'n 760 hectare op de Veluwe een hogere neerslag is te zien.

'De belangrijkste conclusie is dat de stikstofneerslag op belangrijke natuurgebieden dichtbij, zoals de Veluwe, is onderschat. En dat vraagt om een natuurvergunning', zegt de voorzitter van de werkgroep Harry Webers. De werkgroep vraag ook om betere regelgeving om stikstofuitstoot te berekenen.

Bezwaar op komst

Adegeest is blij met die uitkomst van de berekening. 'Het is nu belangrijk dat er nu een natuurvergunning wordt aangevraagd.' Actiegroep Red de Veluwe gaat een stap verder en kondigt al aan bezwaar te gaan maken. 'We zijn ontzettend blij dat de luchthaven opnieuw is uitgesteld. Wat ons betreft drie keer is scheepsrecht en mag het hele plan overboord. We gaan natuurlijk bezwaar maken tegen de natuurvergunning.'

Voor veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer is het vliegveld niet nodig. ‪'Alle seinen staan op rood. Het is ondenkbaar dat we in deze klimaatcrisis nog een nieuw vliegveld openen. Wat ons betreft wordt uitstel zo snel mogelijk afstel', zegt Suzanne Kröger van GroenLinks

Aanvraag nieuwe vergunning in de maak

Voor vliegveld Lelystad is het opnieuw een tegenslag. Het vliegveld werkte toe naar een opening in het najaar en wachtte op politieke goedkeuring. Nu moeten plannen opnieuw een jaar de ijskast in.

In een verklaring reageert de directeur van het vliegveld Hanne Buis: 'De coronacrisis en de grote economische onzekerheid zijn natuurlijk voor veel mensen de grootste zorg. Het is van belang dat de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer zo snel mogelijk wordt afgerond. Daarmee wordt perspectief aan de luchtvaart en aan de regio gegeven.'

Coalitiepartij ChristenUnie blijft ondertussen bij haar standpunt. 'Wij willen eerst dat alle informatie klopt en op tafel ligt voordat er een definitief besluit kan worden genomen. En er zijn op dit moment nog puzzelstukjes die missen', zegt Eppo Bruins namens de partij.

Lelystad Airport laat ook weten dat ze inmiddels is begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunning.