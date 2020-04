Man neergeschoten, politie zoekt verdachte

Een man wordt neergeschoten in de Duindoornstraat in Nijmegen. Hij heeft in de uren daarvoor onenigheid met twee mannen in een café aan de Klimopsraat. Dat duo wordt de kroeg uitgezet.

De man loopt later naar zijn auto, hij is in het gezelschap van twee kameraden. Opeens wordt hij belaagd door vier mannen. Er ontstaat een vechtpartij en er klinkt een schot. Het slachtoffer is in zijn been geraakt, de vier mannen slaan op de vlucht.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Op de beelden is te zien dat drie van de vier vechtersbazen onherkenbaar zijn gemaakt. Dat heeft een reden. ‘Twee van de vier belagers zijn inmiddels al aangehouden’, legt Jennifer Schoorlemmer van de politie uit. ‘Van de derde persoon is zijn identiteit bekend. We zoeken nog naar de vierde man.’

De politie hoopt met jouw hulp meer te weten te komen over de reden van de vechtpartij. Misschien was je in het café in de Klimopstraat en heb je iets gehoord of gezien. Of heb je iets meegekregen van de vechtpartij later op straat in de Duindoornstraat in Nijmegen. Dat was tussen 4.15 en 4.30 uur.

Kun je de politie van dienst zijn, bel dan de gratis tiplijn op 0800-6070. Heb je informatie die je liever anoniem wilt delen, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020049770. Er is ook een online tipformulier op politie.nl en dat vind je hier.