Vrees voor geweld in kwetsbare gezinnen: 'Houd contact met de omgeving'

'Veel mensen zijn bang dat tijdens deze coronacrisis kinderen in kwetsbare gezinnen vaker met geweld te maken krijgen omdat iedereen lang en dicht op elkaar zit', zegt Gülhan.

'Die gedachte is niet onlogisch, maar we weten niet of het in praktijk ook zo is. Wij hebben in ieder geval tijdens de coronacrisis tot nu toe niet meer telefoontjes gehad dan normaal en we hebben ook geen acute uit-huis-plaatsingen gehad', gaat ze verder.

Wel meer telefoontjes in Gelderland Zuid

Bij Veilig Thuis Gelderland Zuid zijn wel wat meer telefoontjes binnengekomen, maar dat aantal is beperkt. Het aantal adviezen dat is gegeven, is vooralsnog gelijk. Wel laat een woordvoerder weten dat ze bang zijn voor een verdere toename van het aantal meldingen en ze zijn ook bang dat de onveiligheid in sommige gezinnen verder zal stijgen als de coronamaatregelen langer van kracht blijven.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Maar het blijft moeilijk in te schatten, zegt ook Azime Gülhan. 'Het is heel moeilijk om vast te stellen hoe het gaat in de kwetsbare gezinnen. Natuurlijk kan de spanning oplopen, maar mensen zijn er ook bang voor omdat er veel onzekerheid is. Je moet wel heel alert zijn en dat is nu juist het probleem. De rol die de omgeving normaal gesproken heeft, valt helemaal weg. Er is geen school, geen buurthuis of een buurvrouw. Omdat alles verzwakt is, is er ook minder zicht. Daar zit wel een gevaar.'

Scholen melden zich

Er zijn wel meer scholen die zich melden bij Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland. 'Dat zijn scholen die zorgen hebben over gezinnen en ons daar op wijzen. De gezinnen die wij kennen proberen we te stimuleren om contact te houden met de omgeving zodat er een sociaal netwerk blijft bestaan', legt Gülhan uit.

'Ook proberen we te regelen dat kinderen af en toe een dagdeel naar school of de opvang kunnen om de druk er een beetje af te halen. Maar dat is wel per gemeente verschillend of dat kan of niet', aldus de directeur.

Kindertelefoon ziet forse stijging

Bij de landelijke kindertelefoon is het aantal telefoontjes juist met de helft toegenomen, van normaal 1000 per dag naar nu 1500 per dag. 'Honderden gesprekken zijn direct of indirect coronagerelateerd. Het betreft dan angst en onzekerheid over het virus zelf, gevolgen van de schoolsluiting, verveling en er is een toename van het aantal gesprekken over een zorgelijke thuissituatie', zegt woordvoerder Suzanne Pappot.

Maar uit dat toegenomen aantal telefoontjes is niet op te maken dat het aantal mishandelingen ook significant zou zijn toegenomen.

