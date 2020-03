Avontuurlijke Chihuahua gered van de N18

'We kregen meerdere meldingen van een hondje dat op de N18 liep', aldus Olette van der Werf van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk.

'Die mensen hebben we geadviseerd om de politie te bellen, omdat wij het hondje niet van de weg mogen halen. Uiteindelijk werden we gebeld door een vrachtwagenchauffeur die het hondje van de weg gehaald had en daarmee waarschijnlijk het leven van het dier heeft gered. We hebben daar de afgelopen tijd al drie honden van de weg gehaald zijn die waren aangereden en overleden.'

Wie het baasje van de kleine hond is, is nog onduidelijk. 'De Chihuahua is wel gechipt, maar de gegevens kloppen niet meer', aldus Van der Werf. 'We hopen dat het baasje snel bekend wordt en het hondje weer op kan halen. Voorlopig zit het dier in het dierenasiel Brammelo in Haaksbergen.'