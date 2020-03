Groot omzetverlies veerdiensten door corona

Het veer tussen Culemborg en Schalkwijk over de Lek vaart minder uren. Veerbaas Andy Mason denkt dat hij 80 procent minder omzet heeft. 'Normaal komen er dagelijks 200 scholieren via het veer, dat is op en neer 400 overtochten minder', rekent hij uit. Ook het autoverkeer is een stuk minder. Mason heeft nog geen idee of zijn onderneming in aanmerking komt voor een compensatieregeling.

Ook het veer tussen Brakel en Herwijnen van Riveer vaart sinds 19 maart minder uren. Johan Hania, manager bij veerbedrijf Riveer, meldt ook een omzetdaling van 80 procent. Het veer tussen Brakel en Herwijnen gaat tussen 9.30 en 14.00 uur zelfs uit de vaart.

Nog geen duidelijkheid over steunpakket

Hania is ook voorzitter van het landelijk verenplatform. Particuliere veerbedrijven hebben het nu moeilijk. 'Er is wel overleg op ministerieel niveau om te kijken hoe we iets voor de particuliere ondernemingen iet kunnen doen' vertelt Hania. Dat overleg heeft volgens hem nog niets concreets opgeleverd.