VIDEO | Tijdens de coronadienst herken je je eigen huisarts nauwelijks

In een speciale corona-auto die alleen voor coronadiensten wordt gebruikt in beschermende kleding naar patiënten met symptomen van corona of klachten die daar op lijken. Het maakt autorijden ineens een rare aangelegenheid voor huisartsen als Tim olde Hartman. Hij werkt voor de huisartspraktijk Oosterhout in Nijmegen-Noord.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Ja, het voelt gek', vertelt hij terwijl hij net in vol ornaat uit de auto komt. Net terug van mensen die mogelijk besmet zijn met het virus dat de wereld ongenaakbaar in zijn greep houdt. 'Inmiddels zijn we er al bijna aan gewend geraakt. Maar prettig is anders.'

Patiënten tonen begrip

Het is een hele verkleedpartij: een beschermende overschort, haarnet, mondmasker, een bril en aan elke hand twee lagen latex handschoenen die na het bezoek worden weggegooid. Patiënten tonen begrip voor de ongewone verschijning van hun huisarts. Maar zelf ervaren die huisartsen de afstand die het creëert als onprettig. 'Ik merkt dat veel van mijn collega's dat vervelend vinden.' En zelf is Olde Hartman ook ongelukkig met de beschermende barrière tussen hem en zijn patiënten.

Tijdens deze dienst was er één patiënt die aan de groeiende lijst van mogelijke coronabesmettingen kan worden toegevoegd. 'Die man had het vannacht wel beroerd gehad, maar die ging nu al beter. Dus daar maak ik me niet hele grote zorgen over.'

Bittere noodzaak

Een goede collega van Olde Hartman is huisarts in Noord-Brabant. 'En verhalen die we daar van horen zijn nog wel heftiger dan die wij hier meemaken', stelt de huisarts uit Nijmegen-Noord nuchter vast. 'Ik hoop niet dat het deze kant op komt, dat moeten we afwachten.'

Strenge voorzorgsmaatregelen zijn bittere noodzaak. 'We hopen in ieder geval op die manier zelf niet besmet te raken, en dat onze patiënten niet besmet worden. Wij zijn ons heel erg bewust van het feit dat we aan de frontlinie staan. Daar proberen we ook een belangrijke bijdrage aan te leveren.'

De huisartsen blijven voorlopig coronadiensten rijden en in de praktijk zelf worden zo weinig mogelijk mensen ontvangen.