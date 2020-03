Scholen, horeca en sportclubs blijven zeker tot en met 28 april dicht om coronavirus

De verlenging van de maatregelen houdt onder meer in dat scholen en horeca langer dichtblijven en dat mensen in ieder geval tot en met 28 april zoveel mogelijk moeten thuiswerken vanwege de coronacrisis. Ook blijft het verbod op samenscholing van drie of meer personen van kracht en moeten we 1,5 meter afstand van elkaar houden. 'Het advies is en blijft: blijf zoveel mogelijk binnen', aldus Rutte.

'We nemen dit besluit op basis van het advies van experts', zegt de premier. 'Het verloop van de besmettingen en de druk op de intensive cares laat geen ander besluit toe.'

'Veel te vroeg om af te schalen'

Ook sportaccommodaties, kinderopvang, kappers en nagelsalons blijven in ieder geval tot en met 28 april dicht. De scholen blijven volgens Rutte om praktische redenen in ieder geval tot de meivakantie gesloten. 'Ook na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie. Dus ga geen plannen maken voor de meivakantie', zegt de premier.

Het is nu 'veel te vroeg om te gaan afschalen' met de maatregelen, stelt hij. 'Wat je hoopt is dat je na 28 april heel voorzichtig delen van het normale leven kunt oppakken, maar ook dat is nog niet zeker.'

Bijeenkomsten tot 1 juni verboden

Het kabinet besluit een week voor het verstrijken van deze nieuwe coronamaatregelen, uiterlijk 21 april, hoe het verder gaat. Eerder besloot het kabinet al om alle bijeenkomsten waar een vergunning voor nodig is tot 1 juni te verbieden. Dat geldt volgens Rutte ook voor het betaalde voetbal.

Zie ook: ons LIVEBLOG over het coronavirus