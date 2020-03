Lia verrast haar zoon: 'Vrachtwagenchauffeurs verdienen ook een bloemetje'

Lia Gunterman is de moeder van André. Zij gaf haar zoon op bij Omroep Gelderland om hem te bedanken met een bloemetje. 'Naast dat ik André in het zonnetje wil zetten wil ik eigenlijk alle chauffeurs hiermee in het zonnetje zetten', vertelt Lia.

Ook vader Ton Gunterman is trots op zijn zoon. 'Ze werken zo ontzettend hard. Het lijkt soms dat een chauffeur de hele dag maar gaat zitten, maar hij maakt echt lange dagen.'

Niemand ziet hen

Zelf vindt André het heel gewoon wat hij doet. André brengt de goederen naar de aanvoerplekken van de grote supermarkten. Vanuit daar worden ze weer verdeelt over andere vrachtwagens die de winkels bevoorraden.

'Omdat André dus niet bij de supermarkten zelf komt ziet niemand hem', vertelt Lia. 'Er zijn chauffeurs die met luid applaus worden ontvangen bij de supermarkten en dat is bij André en zijn collega's niet het geval. Ik wil hem daarom ook in het zonnetje zetten.'

Als de ouders van André bij zijn huis aanbellen staat hij verbijsterd te kijken. 'Dat had ik helemaal niet verwacht, hartstikke leuk'.

Omroep Gelderland is een actie gestart om alle mensen die in deze onzekere, zorgelijke tijden gewoon door moeten werken, in het zonnetje te zetten. 'Wie verdient in deze onzekere tijden door het coronavirus een cadeautje voor het goede werk dat ze doen?' Elke dag op radio en televisie wordt er iemand verrast.

Het platform Gelderland Helpt zet TV, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders elkaar te vrijwillig te laten helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland helpt Q&A. Kijk ook op onze speciale Facebookgroep Coronahulp Gelderland helpt.