Tante Riek weer tot leven gebracht

De geschiedenis van Tante Riek is niet alleen een gebeurtenis die zich TOEN afspeelde. Hoe verbindt het ons NU nog met elkaar? En hoe geeft de jongste generatie het DAN door? 'Toen Nu Dan' wil als multidisciplinair project antwoorden op deze vragen bieden.

De stichting heeft grote plannen om de komende vijf jaar een nieuwe manier van herdenken te introduceren. Op veertien plekken in Winterswijk zullen voorstellingen worden opgevoerd waarbij elke keer een ander thema en een andere kunstvorm centraal staan. Van elk thema wordt een lespakket gemaakt. Toen Nu Dan hoopt op deze manier een nieuwe manier van herdenken over te dragen aan de nieuwe generatie.

Tekst gaat verder onder de video.

Kinderen verdiepen zich in verzetsheld

Op 3 mei zou de aftrap zijn van het project, tijdens het Winterswijks festival van de Vrijheid in Theater De Storm. Dat is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus tot nader order uitgesteld. Kinderen van de Wilhelminaschool in Winterswijk zijn al wel bezig geweest met het project. Ze hebben de dochter van Heleen Kuipers-Rietberg geïnterviewd. Het filmpje wordt onderdeel van het educatief materiaal voor het onderwijs.

Voor de kinderen die haar dochter interviewde is het inmiddels duidelijk dat tante Riek voor Winterswijk en voor Nederland van enorme betekenis is geweest. Ze wist met haar organisatie 300.000 mensen weg te sluizen naar onderduikadressen. Met name jongemannen die voor Arbeidseinsatz opgespoord moesten worden, maar ook Joden hielp ze onderduiken. Dat heeft zij met haar leven moeten bekopen. Ze is overleden in concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland.

Zie ook: Tante Riek, moeder van alle onderduikers

Tekst gaat verder onder de video.

Zie ook: 75 jaar geleden: Tankslag op de valreep, de bevrijding van Winterswijk

Het verhaal over het project 'Toen Nu Dan' is te zien in de serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' . Op tv elke maandag t/m donderdag om 17.35 uur (elk uur herhaald) te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op 75jaarvrijheid.nl voor veel meer verhalen en kijk hier alle uitzendingen terug.

Volg 75 jaar vrijheid ook op Instagram en op Facebook.