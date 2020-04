Distributeur in versproducten grijpt coronacrisis aan voor uitbreiding

Het is 's morgens vroeg op het distributieterrein van Oregional op de grens tussen Nijmegen en Ressen. De ene na de andere krat verdwijnt in de bestelbussen die klaar staan om langs te gaan bij onder meer ziekenhuizen in de regio.

Overschot

Normaal liggen ook restaurants en andere horecagelegenheden op de route maar sinds de gedwongen sluiting vanwege de corona-uitbraak, is dat deel volledig weggevallen. Boeren en de telers uit de regio Arnhem Nijmegen dreigden dus met een gigantisch overschot te blijven zitten.

Maar daar heeft Paul Roelofsen van Oregional iets op gevonden. Sinds deze week rijden zijn busjes ook langs particulieren. Paul Roelofsen: 'We hebben ons plan om de consumentenmarkt te betreden nu twee jaar naar voren gehaald. Het is allemaal in sneltreinvaart gegaan.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Lege schappen

Sinds afgelopen weekend kunnen ook particulieren hun bestellingen doorgeven. Daarom rijdt Roelofsen vandaag ook langs adressen in onder meer Nijmegen Noord. Lydia Hommes is één van de eerste afnemers. Ze is blij met de service: 'Ineens kom je voor lege schappen in winkels te staan. Bizar natuurlijk. Maar nu konden wij via Oregional aan mooie producten komen die normaal alleen voor zorginstellingen en restaurants zijn.'

Ook bij de ziekenhuizen waar Roelofsen zijn producten aflevert voor de restaurants gaat er iets veranderen. Vanaf volgende week komen daar afhaalpunten waar het zorgpersoneel na werktijd vooraf bestelde boodschappen kan meenemen.

Ideaal, zo vindt Paul Swarts van het Nijmeegse CWZ ziekenhuis. 'Veel verpleegkundigen en artsen moeten na hun werk nog naar de supermarkt en de kans dat ze niet alles kunnen halen is aanwezig. Dus wij proberen daar in te voorzien, doordat mensen online boodschappen kunnen bestellen en die bij ons kunnen afhalen. Waardoor ze niet mis hoeven te grijpen.'

Na de crisis meer productie

Maar grijpt de consument na de crisis niet mis, als de restaurants weer volop producten nodig hebben? Lydia Hommes hoopt van niet want zij wil graag gebruik blijven maken van deze service. En volgens Paul Roelofsen kan dat ook. 'We pakken gewoon allebei de doelgroepen mee. Onze telers en boeren gaan meer produceren en wij gaan meer rijden.' En zo hoopt deze ondernemer dat deze crisis uiteindelijk leidt tot een win-win situatie.